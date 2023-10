Bolsonaristas tentaram quase tudo contra o Supremo; no governo Lula, podem até conseguir

Parece que o jogo virou, poderiam dizer os bolsonaristas. O grupo, que fez dos ataques ao judiciário parte importante de sua plataforma política, viveu os últimos quatro anos em guerra permanente contra o Supremo, mas nunca esteve tão perto de emplacar uma medida para fustigar a corte.

O Senado dá provas de que tem apetite e vê espaço para aprovar limites à atuação dos magistrados. Líderes da Casa afirmam que, a preço de hoje, a proposta para conter o uso de decisões monocráticas de ministros do STF passaria com relativa tranquilidade no plenário.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (direita) cumprimenta o ministro Luís Roberto Barroso durante sua posse na presidência do STF. Foto: André Borger/EFE

Ainda que não seja a principal medida sonhada pelo bolsonarismo — que já tentou levar adiante até impeachment de ministro da corte — passaria, sem dúvida, como uma vitória da agenda da oposição.

Parlamentares de outros campos ideológicos argumentarão que o debate é mais profundo e trata-se de defender as prerrogativas do Legislativo contra avanços injustificáveis do Supremo. É uma cantilena antiga que não havia encontrado terreno fértil para que uma ação mais arrojada contra a corte avançasse no Congresso.

Um texto muito semelhante ao que está agora em debate foi barrado em 2019 no plenário do Senado. O presidente da Casa era Davi Alcolumbre e a proposta terminou derrotada diante da mudança de última hora na orientação do governo Bolsonaro. Argumentando que era preciso manter a “independência entre os poderes”, o time de Jair inviabilizou a aprovação do texto.

O ambiente agora é outro. Os bolsonaristas têm sede e Rodrigo Pacheco identificou uma série de vantagens em adular a oposição, abrindo espaço para a tramitação do texto. É um jogo que envolve refazer pontes com o eleitorado bolsonarista e pavimentar o caminho para a recondução de Alcolumbre, seu aliado, ao comando da Casa.

Junte-se a isto uma sequência de movimentos do Supremo que fizeram pulular os ânimos das bancadas do Boi e da Bíblia. A barreira ao marco temporal na demarcação de terras indígenas e o avanço nos julgamentos da descriminalização do porte de drogas e do aborto levaram as frentes parlamentares a se articularem em conjunto, aumentando o potencial de pressão da oposição.

Ironicamente, no jogo que se avizinha, pode recair sobre Arthur Lira — fiador até outro dia no Congresso do projeto bolsonarista — a responsabilidade por barrar ou deixar correr a estocada do Legislativo no Supremo.

Líderes da Câmara veem o presidente da Casa sem o mesmo ânimo que o de Pacheco para seguir com a proposta. De um lado, argumentam que ele não está lá querendo muito comprar briga com o STF. De outro, tem um novo governo a agradar — a cesta de benesses a ele prometida, com Caixa e Funasa, ainda está na promessa.