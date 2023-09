Mauro Cid e as memórias de um governo de milícias

Sabia-se que Jair Bolsonaro e sua claque haviam partido para o tudo ou nada em 2022. Sobre o tamanho do estrago e do risco que o país correu ainda residia um razoável debate. A gravidade do problema, no entanto, começa agora a clarear conforme avança a exumação dos últimos atos do governo passado.

A Polícia Federal está no rastro de uma trama golpista que teria sido debatida entre oficiais de alta patente e o próprio presidente da República. Segundo relato de Mauro Cid aos investigadores, Jair participou de reuniões nas quais foram discutidos planos para alongar seu mandato.

O ex-ajudante de ordens Mauro Cid tinha acesso privilegiado ao poder. Estava lá desde o início e estava sempre muito perto do presidente. Ele pôde reunir no celular, nos seus e-mails e, especialmente em sua cabeça, registros dos passos de Jair Foto: Adriano Machado/Reuters

Estamos numa fase inicial da investigação, mas o alarido diante da revelação foi enorme. E não apenas pela seriedade dos fatos narrados na delação. É que o roteiro exposto até aqui pelo tenente-coronel, convenhamos, parece verossímil.

Foi o próprio Jair que se encarregou de construir essa percepção. Ao longo de quatro anos, ele fez todo o possível para plantar na cabeça de militantes, militares, juízes, políticos e civis a dúvida constante sobre se estaria disposto a tentar um golpe ou não.

Foi assim quando prestigiou manifestações na quais se pedia o fechamento do Congresso e a volta da ditadura militar, quando desafiou a autoridade do Supremo Tribunal Federal, quando descartou uma intervenção militar, mas alertou a oposição a não “esticar a corda”, quando mentiu sobre fragilidades nas urnas eletrônicas, quando declarou que, se não vencesse a eleição no primeiro turno, algo de errado teria ocorrido no TSE.

Jair moldou seu comportamento público desta maneira até os últimos momentos de seu governo. A dois dias da posse de Lula, antes de embarcar para os Estados Unidos, disse a apoiadores que tinha sido difícil “ficar dois meses calado, buscando alternativas”. Alternativas a quê? Jair não explicou naquele momento, nem depois. Fica difícil agora seu núcleo duro enervar-se com o grau de boa vontade com o relato de Cid.

O ex-ajudante de ordens tinha acesso privilegiado ao poder. Estava lá desde o início e estava sempre muito perto do presidente. Ele pôde reunir no celular, nos seus e-mails e, especialmente em sua cabeça, registros dos passos de Jair, de suas reações, das propostas que a ele chegavam, das decisões que ele levava adiante. Cid era ora um observador privilegiado, ora um ator de destaque em tramas variadas — venda de joias, movimentação de dinheiro vivo, planos de golpe e afins.

Cientes disso, aliados de Bolsonaro ainda estão tateando a estratégia de reação. Negam qualquer ilegalidade. Também criticam o vazamento de trechos da colaboração e questionam a credibilidade da palavra de alguém que delata para sair da prisão.

É reação já manjada. Foi usada amiúde em tempos de Lava Jato, mas parece ser o possível neste momento. Ninguém sabe a extensão do que o “arquivo vivo” do governo Bolsonaro entregou e até onde está disposto a puxar pela memória os passos dados por Jair.