Renato Casagrande, do PSB, é reeleito governador do Espírito Santo; veja números

Renato Casagrande, do PSB, foi reeleito neste domingo, 30, governador do Espírito Santo no segundo turno das eleições 2022. A vitória foi confirmada às 18h28. Com 100% das urnas apuradas, recebeu 1.171.288 votos, o que representa 53,80% dos votos válidos.

Carlos Manato, do PL, obteve 1.006.021 votos, o que corresponde a 46,20% dos votos válidos. A diferença entre os candidatos foi de 165.267 votos, ou 7,6%.

Votação no ES: total, brancos, nulos e abstenções

Renato Casagrande (PSB): 1.171.288 votos (53,80%)

Carlos Manato (PL): 1.006.021 votos (46,20%)

Brancos: 46.259 votos (1,99%)

Nulos: 94.782 votos (4,09%)

Abstenções: 599.513 votos (20,55%)

No primeiro turno, realizado em 2 de outubro, o peessebista recebeu 976 mil votos, o que representa 46,94% dos votos válidos. O candidato do PL conquistou 800 mil votos (38,48%). Os então candidatos superaram Guerino Zanon (7,03%), Audifax (6,51%), Aridelmo (0,76%), Capitão Vinicius Sousa (0,22%) e Claudio Paiva (0,07%).

José Renato Casagrande, 61, é o atual governador do Espírito Santo. Formado em Direito, ocupou o mesmo cargo em 2010, não foi reeleito em 2014. Em 2018, conseguiu o segundo mandato no comando do Estado. Sempre concorreu pelo PSB.