Reprovação ao governo Lula na cidade de São Paulo sobe 9 pontos e chega a 34%, aponta Datafolha

A rejeição dos paulistanos ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) subiu nove pontos porcentuais em poucos mais de seis meses, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira, 11, e atingiu 34%. Antes, era de 25%. O levantamento também aponta que a aprovação à gestão federal encolheu sete pontos porcentuais desde a última pesquisa realizada pelo instituto, em agosto de 2023, passando de 45% para 38%.

Datafolha: em seis meses, margem de aprovação de Lula em São encolheu 16 pontos porcentuais Foto: Wilton Junior/Estadão

O Datafolha ouviu 1.090 paulistanos de 16 anos ou mais entre os dias 7 e 9 de março. A margem de erro é de três pontos porcentuais. Em agosto de 2023, a avaliação positiva da gestão petista era 20 pontos porcentuais maior que a negativa. Na ocasião, segundo a pesquisa, 45% qualificavam o governo como “bom” ou “ótimo”, enquanto para 25% dos entrevistados estava “ruim” ou “péssimo”.

No levantamento divulgado na segunda-feira, a vantagem da avaliação positiva reduziu 16 pontos porcentuais e há empate técnico entre a aprovação e a rejeição ao governo. Para 38%, o governo está “ótimo” ou “bom”. Outros 34% consideram a gestão de Lula “ruim” ou “péssima”.

Intenção de voto para a Prefeitura

PUBLICIDADE A pesquisa Datafolha também mediu a intenção de voto para a eleição a prefeito da cidade. Guilherme Boulos (PSOL) tem 30% e o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), com 29%. Os pré-candidatos despontam em relação aos demais concorrentes e estão empatados tecnicamente. Tabata Amaral (PSB) aparece com 8% das intenções de voto, seguida por Marina Helena (Novo), com 7%. Kim Kataguiri (União Brasil) aparece com 4%, enquanto Altino (PSTU) tem 2%.

Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) estão empatados tecnicamente em São Paulo Foto: Taba Benedicto e Felipe Rau/Estadão

A aliança com Lula é a principal aposta de Boulos para a disputa à Prefeitura. Em 2022, o petista venceu Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais na capital paulista. A chapa do pré-candidato do PSOL é composta com Marta Suplicy (PT), integrante histórica da sigla que, até janeiro deste ano, estava fora da legenda. A reaproximação de Marta com o PT foi mediada pelo presidente.