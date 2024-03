Republicanos sonda Ratinho Júnior, mas relação com Kassab pesa na decisão do governador

SÃO PAULO - Emissários do Republicanos, partido presidido pelo deputado Marcos Pereira (SP), fizeram incursões com o intuito de atrair o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), para as fileiras da sigla. Segundo apurou o Broadcast Político/Estadão, no entanto, o dirigente estadual ainda não decidiu se deixará sua atual legenda. “Ele tem uma boa relação com Kassab”, afirmou uma fonte à reportagem.

Ratinho Jr., atualmente no PSD, é sondado pelo Republicanos que, igualmente, cogita tê-lo como candidato a presidente da República em 2026 Foto: Alex Silva/Estadão

O atual secretário de Relações Institucionais do governo Tarcísio, Gilberto Kassab, é presidente nacional do PSD. Nos planos de Kassab, Ratinho seria o representante da sigla na disputa pela Presidência em 2026. O cenário se manteria no Republicanos, já que os convites, segundo fonte, vieram com a promessa "para todo o suporte numa eventual candidatura presidencial". Procurado pela reportagem, Pereira não respondeu até o fechamento deste texto. Um nome ligado ao partido, por sua vez, disse que "ninguém sinalizou nada" com relação a este cenário.

A busca por Ratinho vem no mesmo momento em que o Republicanos pode perder Tarcísio de Freitas para o PL. Mais cedo, Marcos Pereira disse ao Broadcast Político/Estadão que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) “está pressionando” para ter o governador de São Paulo nas fileiras de sua legenda. “Mas não há motivos para ele sair”, completou.