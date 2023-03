Fila para CPIs na Alesp gera impasse; oposição retira assessores e PT ameaça com judicialização

A reunião de líderes da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) que discutiu o modelo de protocolo de comissões parlamentes de inquérito (CPIs) na casa terminou sem acordo na tarde desta quarta-feira, 22. Com o impasse, a fila para entregar um pedido de investigação parlamentar na Casa, que começou na manhã de terça-feira, 21, deve se manter até às 9h do dia 24, quando o relógio para recebimento das proposituras será aberto.

A oposição, porém, decidiu retirar seus assessores da fila como forma de boicote e prometeu judicializar a questão.A perspectiva é que os cerca de 30 servidores que ainda se encontram no local permaneçam acampados para garantir os primeiros lugares.

Como mostrou o Estadão, os parlamentares da base do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), montaram uma força-tarefa para dar início à fila do protocolo das comissões parlamentares de inquérito. Eles ocupam os primeiros lugares da fila, o que blinda o governo das proposituras da oposição.

A corrida por uma vaga se justifica pelo fato de o regimento da Alesp só permitir o funcionamento de cinco colegiados simultâneos, o que leva parlamentares a se apressarem para propor a instauração de investigações de interesse próprio ou de aliados. As CPIs têm início por ordem de protocolo e podem durar até seis meses. Na prática, é difícil que o número de investigações da Casa passe de 20 em quatro anos.

Mais de 72 horas antes da abertura do protocolo de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) na Assembleia Legislativa de São Paulo, servidores formaram uma longa fila e passaram a madrugada num corredor da Casa para apresentar os temas definidos pelos seus deputados. Foto: Werther Santana

Protocolo presencial

Na manhã desta quarta-feira, 22, o presidente da Alesp, André do Prado (PL), determinou que o protocolo será presencial “excepcionalmente” nos dias 24 e 27 de março, o que engloba as CPIs. Ele estabeleceu ainda o respeito pela ordem de chegada e definiu que cada servidor poderá protocolar apenas um pedido.

Continua após a publicidade

Sem acordo

Na reunião, deputados do PT, do PSOL, do PCdoB e da Rede chegaram a propor aos líderes que os servidores “acampados” fossem cadastrados e liberados da espera presencial. A ideia seria congelar a fila durante as noites ou até o dia do protocolo, quando seria retomada na mesma ordem.

A proposta beneficiaria, inclusive, o PL, que ocupa as primeiras posições na fila, mas encontrou resistência dos partidos da base durante a reunião de líderes, que terminou no começo da tarde desta quarta-feira, 22.

Sem acordo, a oposição retirou os funcionários da fila, para evitar o longo tempo de espera e “más condições de trabalho”, já que, além de dormir na Alesp, um funcionário da Secretaria Parlamentar realiza uma chamada de hora em hora para verificar quem se encontra no local. Se o servidor não estiver no momento, tem a senha cancelada. Os presentes na fila relatam que precisam pedir a colegas para substituí-los enquanto vão ao banheiro.

O PT ainda prometeu judicializar a disputa. Segundo o partido, em nota, a medida é “para resgatar o direito da oposição de ter CPI como instrumento de fiscalização”. A legenda também ameaçou obstruir iniciativas do governo. “Quem estava na fila era para tentar construção de acordo. Como não teve, não reconhecemos a fila”, disse o líder em exercício do PT na Alesp, Luiz Claudio Marcolino (PT). “A gente percebe que não tem diálogo e nossa bancada decidiu buscar instrumentos jurídicos para inviabilizar a fila, que a gente não reconhece por que a base do governo teve informação privilegiada. E qualquer projeto pautado pelo governador vamos obstruir.”

“A ausência de informação sobre como seria o protocolo fez com que vários parlamentares não estivessem prontos para apresentar um protocolo físico”, disse Mônica Seixas (PSOL).

Continua após a publicidade

Ouvidos pelo Estadão, deputados que defendem o atual formato alegam que seria difícil garantir que todas os parlamentare cumpram a proposta de retomar a ordem da fila, se ela fosse interrompida. Também argumentam que a corrida pelos primeiros lugares não é nova, já que movimento semelhante ocorreu em 2019, durante a gestão do ex-governador João Doria.

Número de senhas canceladas aumentou após desistência da oposição Foto: Gustavo Queiroz/Estadão

Segundo a presidência da Casa, o intuito da reunião foi buscar o diálogo para solucionar a fila presencial. “Apesar da tentativa, não houve consenso e acordo entre os líderes partidários durante a reunião. O presidente reafirma que a Administração da Casa deve ser isenta e respeitar as formas de atuação de todos os parlamentares e lideranças partidárias, garantindo segurança e ordem dos trabalhos”, escreveu.

Em nota enviada na terça-feira, a presidência também afirmou que em razão da “expectativa da volta do funcionamento do protocolo”, na sexta, “representantes de lideranças partidárias iniciaram fila para protocolar proposituras”, sem interferência da Mesa. “Em uma Casa democrática, não cabe cerceamento ou juízo de valor sobre ações e formas de trabalho das lideranças partidárias.”

>@EstadaoPolitica Reunião na Alesp termina sem acordo e 45 assessores seguem acampados para protocolar CPIs



🎥 @gschqueirozhttps://t.co/LUJpGwyQPq pic.twitter.com/oqc0YV8yYi — Estadão 🗞️ (@Estadao) March 22, 2023

CPIs

Uma das primeiras proposituras que deve ser protocolada é uma CPI organizada pelo PL para investigar o tratamento de transição de gênero oferecido pelo Hospital das Clínicas. Parlamentares da base também querem investir em um colegiado sobre invasões de terras no Estado.

Continua após a publicidade

Já a oposição coleta assinaturas para temas mais sensíveis ao governo, como a despoluição do rio Tietê, a terceirização na educação pública, os contratos firmados pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER) e o tiroteio em Paraisópolis, na zona sul da capital, ocorrido durante uma agenda de campanha, em 2022.