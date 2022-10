Reunidos no Ministério da Defesa, militares pedem 20 pizzas após virada de Lula na apuração

Publicidade

BRASÍLIA -O Ministério da Defesa fez pedido de 20 pizzas e refrigerantes para a equipe de militares que está de plantão coordenando os trabalhos de fiscalização das eleições na sede da pasta, na Esplanada dos Ministérios. O pedido chegou por volta das 19h, depois que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) virou a apuração sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL), às 18h44.

Os militares seguem trabalhando na checagem da apuração sem a presença de Bolsonaro, diferentemente do que aconteceu no primeiro turno. No dia 2 de outubro, o presidente foi à sede do ministério acompanhar o trabalho e comeu cachorro quente.

Pizzas chegam ao Ministério da Defesa durante a apuração dos resultados

A pasta não confirmou ainda se o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, está no edifício acompanhando a fiscalização. Mais cedo, o general esteve no ministério acompanhado do ministro da Justiça, Anderson Torres.

A fiscalização das urnas pelos militares foi uma exigência do presidente Bolsonaro, que passou os últimos quatro anos questionando a legitimidade do voto em urna eletrônica. Até o momento, os militares se recusaram a apresentar o resultado da sua fiscalização, que só deve ser divulgado nas próximas semanas. O Tribunal de Contas da União (TCU) fez uma fiscalização paralela e concluiu que não houve nenhuma divergência na contagem de votos.