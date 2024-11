Opinião | Ação revela entorno de Bolsonaro perigoso e, por sorte, incompetente, mas há perguntas sem resposta

Do ponto de vista jurídico, parece haver ainda muita coisa a ser ligada na conclusão do inquérito do caso. Certamente a PF fará uma costura de todos os acontecimentos e articulações, começando com às acusações contra as urnas eletrônicas e contra o STF feitas por meses por Jair Bolsonaro, a tentativa de impedir que eleitores de Lula votassem no segundo turno da disputa eleitoral, os ataques realizados em Brasília no dia 12, dia da diplomação, o episódio agora revelado do dia 15, a produção de documentos golpistas que não foram implementados por aparente resistência de figuras do Exército e da Aeronáutica e, por fim, o 8 de Janeiro, quando houve a invasão e destruição dos prédios dos Três Poderes na capital federal.

Do ponto de vista político, a já enterrada anistia a Jair Bolsonaro e a acusados dos atos do dia 8 de janeiro nem sequer tende a ser mais discutida. O ex-presidente caminha rapidamente para novos indiciamentos, denúncias, condenação e prisão. Seus aliados já deveriam estar procurando maneiras de viabilizar um 2026 sem ele, ainda que continuem pelos cantos dizendo haver perseguição mara manter acesa a chama do apoio à extrema direita. O mesmo vale para o general Walter Braga Netto, em uma humilhação histórica para o Exército brasileiro, que aceitou vincular-se a um governo que desde sempre se mostrou incapaz de respeitar a democracia. A consequência agora é que membros de alta patente da Força vão sendo expostos em sua perversidade e incompetência.