O ato serviu também para candidatos a vereador e prefeito Brasil afora. Muitos transformaram a oportunidade em uma plataforma política. Aliados do candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, espalharam seus materiais por toda a Paulista. Havia venda de bonés e bandeiras com seu nome. Ele chegou na reta final do evento. Ricardo Nunes (MDB) também esteve presente. Se em fevereiro apareceu com uma camisa amarela de uma campanha de adoção de animais, agora usou a camisa da seleção que mais identifica os bolsonaristas convictos nas manifestações. Mas foi discreto. Usou o ato para montar materiais de campanha, mas sem aparecer na linha de frente enquanto eram feitas críticas a Morares e ao STF.

A Paulista trouxe más notícias para um nitidamente mal-humorado Bolsonaro. É claro que ele continua conseguindo mobilizar muita gente, mas não há uma onda a seu favor. As pesquisas podem até mostrar incômodos com a atuação do STF, mas insuficiente para estourar a bolha bolsonarista e gerar uma pressão na sociedade que possa levar à queda do ministro. Ao menos de Brasília veio a boa notícia: o reforço de Moraes como figura política, feito por Lula, contribui com o discurso de perseguição que será usada na batalha para tentar anistiá-lo. O caminho é difícil, mas está delimitado.