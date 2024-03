O movimento mais recente na campanha de Boulos que deu sinais nesse sentido foi o episódio da publicação de um cenário fabricado da pesquisa eleitoral Real Time sobre a corrida eleitoral em São Paulo. Sobretudo para a solução que se tentou dar para o problema.

Inicialmente, a campanha do deputado do PSOL publicou um gráfico costurando candidatos que estavam em vários cenários para apontar que Boulos vencia qualquer adversário. O nome de Tabata foi excluído dessa construção, ainda que não fizesse qualquer diferença se lá estivesse para o que se queria dizer: que Boulos vence qualquer um dos adversários nos levantamentos de primeiro turno.

Com a reação à postagem apontando a exclusão do nome de Tabata, a campanha psolista resolveu alterar a imagem. Contudo, em vez de fazer o mais simples e óbvio, que era incluir o nome dela, alterou o título para dizer que Boulos vence “qualquer bolsonarista”. Ou seja: limitou a capacidade do candidato de vencer todos para dizer que vence só alguns, apenas para não incluir a deputada federal. No fim, a Justiça ainda mandou retirar a publicação do ar, atendendo a pedidos da própria Tabata e de Nunes.

Antes desse episódio, outro movimento da campanha de Boulos já indicava a preocupação com um estrago que a candidatura de Tabata poderia fazer a ele. Seus interlocutores ofereceram à deputada federal um pacto de não agressão. Naturalmente, o pacto interessaria mais a ele do que a ela, por três motivos. O primeiro é que quem lidera as pesquisas tem mais a perder com o fogo cruzado. O segundo, que qualquer desavença pública beneficiaria quem é menos conhecida e precisa de visibilidade. E o terceiro é que, enquanto Tabata pode atacar Boulos, ele, hoje líder, não pode fazer o mesmo por esperar contar com ela em um eventual segundo turno. Por essa lógica, ela poderia bater à vontade sem o risco de apanhar de volta. Por qual motivo faria um pacto para também não atacar?