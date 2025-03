Opinião | Controle de gastos deixou de ser pauta impopular, mas Lula, Congresso e Judiciário não perceberam

Foi-se o tempo em que o eleitor se preocupava somente com o dinheiro que estava em seu bolso. Se a inflação, sobretudo de alimentos, continua sendo fator preponderante para mover os humores do brasileiro, dados revelados em uma pesquisa nesta semana indicam que também aquele dinheiro igualmente dele, mas que está nas mãos dos governantes importa cada vez mais ao contribuinte. Falta, porém, que seus representantes enxerguem essa importância dada ao controle de gastos, pauta historicamente considerada impopular.

Os dados da pesquisa Atlas produzida para o programa GPS CNN e divulgados no fim de semana trazem recados importantes nas entrelinhas. O principal deles, o de que “a responsabilidade fiscal o controle de gastos” é a área do governo atual mais citada pelo eleitor como pior do que na gestão anterior. São 51% os que acham que Lula faz um trabalho pior nessa área, contra 35% dos que acham que é melhor que o de Bolsonaro.

Três Poderes ainda não perceberam a importância que o cidadão comum tem dado agora ao controle de gastos públicos Foto: Wilton Júnior/Estadão

PUBLICIDADE Além disso, 39,5% dos brasileiros (o maior percentual) acreditam que uma reforma ministerial deveria ter como prioridade a redução do número de ministérios e a diminuição dos custos da máquina pública. Enquanto isso, são 36,2% os que citam a melhoria na articulação do governo e 24,3% a necessidade de colocar nomes técnicos nas pastas. Também é importante entender o recado daqueles que colocam a ministra do Planejamento, Simone Tebet, em seu trabalho discreto no governo, como a ministra bem avaliada. São 62% os que citam seu trabalho como ótimo/bom. Como o trabalho de Simone é quase interno e não é daqueles que aparece no holofote, é bem razoável imaginar que sua avaliação positiva se dá justamente pela postura pretérita de defesa de um controle mais rigoroso das contas em comparação com seus colegas de Esplanada.

Apesar de todas essas mensagens, Lula parece continuar confiando que os programas populares que aliviam o bolso do contribuinte ao mesmo tempo em que pesam cada vez mais nos cofres do governo, por si só, serão suficientes para levá-lo a uma melhoria de popularidade. É até provável que isso aconteça em algum grau, mas o eleitor quer mais. E não será com a escolha de uma crítica do ministro Fernando Haddad e defensora da ampliação dos gastos, como Gleisi Hoffmann, que esse objetivo pleno será alcançado. Se Guilherme Boulos também for ao governo, estará reforçada essa decisão contrária ao controle de gastos com o aumento da tropa de choque contra o ajuste fiscal.

Publicidade

O Executivo não está sozinho no pouco caso com o dinheiro público. O maior exemplo desse descaso está no Legislativo, que, em março de 2025, ainda não aprovou um Orçamento que deveria estar em vigor desde janeiro. Enquanto isso, batalhou nos bastidores por garantir que suas emendas parlamentares sejam pagas mesmo com dribles à lei da transparência, inclusive aprovando um projeto que resgata recursos que estavam bloqueados no ano passado.

Sem votar o Orçamento, a base governista passou os últimos meses discutindo as eleições no Congresso e a reforma ministerial. E a oposição entrega seu foco total a uma batalha desesperada de Jair Bolsonaro para evitar condenações e a prisão. A ponto de seu filho, Eduardo Bolsonaro, flertando perigosamente com uma acusação de coação no curso do processo, ter praticamente se transformado em um “contra-embaixador” do Brasil nos Estados Unidos.

Num passo correto ao exigir transparência nas emendas parlamentares do antigo orçamento secreto, o Judiciário também não tem dado o exemplo. Neste caso, sendo absolutamente condescendente e principal beneficiário dos supersalários no serviço público, em especial nos tribunais do País, onde remunerações driblam o teto com penduricalhos que não param de ser inventados. E que ganham apelidos jocosos tais como “vale-peru” ou “auxílio-pijama” a chamar ainda mais atenção da opinião pública para o fato de que seu dinheiro está longe de ser bem gasto do momento em que sai de seu bolso.