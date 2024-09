“Concordo com a Tabata”. “O Datena tem razão”. As frases de Guilherme Boulos deixam claro que o objetivo dele no debate era manter uma relação leve o suficiente para permitir, aos poucos, que os eleitores dessas outras candidaturas possam cogitar uma migração para ele, senão no primeiro, com o chamado voto útil, no segundo turno da disputa eleitoral. E como Tabata e Datena tinham também o prefeito como alvo, a tarefa ficou mais fácil. No fim, Tabata até percebeu o risco do voto útil, a que chamou de “voto por medo”. “Não faça isso”, pediu nas considerações finais. Enquanto isso, até mesmo na lida com Marçal, Boulos, agiu com bom-humor ao dizer que quem sabe até ele poderia dar-lhe um voto no dia da eleição.

Naquele embate foi reforçada a posição do ex-coach, que tinha como alvo definido o prefeito Ricardo Nunes. Isso estava claro desde antes da parte oficial do evento começar, quando eles trocaram impropérios nos corredores. “Vou concordar com o Boulos sobre o atual prefeito”, disse Marçal, que usou todos os seus embates para atacar o emedebista. E quando as dobradinhas eram com Marina Helena (Novo) a única disputa que havia era para tentar ver quem defendia mais as pautas e a pessoa de Jair Bolsonaro. Ele, dizendo que a gestão na pandemia foi feita “tentando acertar”. E ela criticando “método Paulo Freire”, pedindo “menos comunismo” e fazendo críticas ao governo Lula, da resposta à epidemia de dengue ao combate aos incêndios.

O prefeito só tinha uma missão: se defender das críticas que vinham até mesmo nas perguntas feitas por especialistas e a população na rua e evitar maiores polêmicas. Considerando que é dele a caneta atualmente, não haveria outra alternativa. Mas sem confrontos diretos entre os concorrentes, essa tarefa foi facilitada. Não significa que ele não tenha sido quem mais apanhou, mas com menos dureza nos embates e, em consequência, menos repercussão, ele também não pode reclamar.