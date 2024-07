Nem mesmo eventuais benefícios comerciais ao País, se houvessem, deveriam ser usados para se omitir diante do sufocamento de um povo como o que ocorre ao nosso lado. É fato que o pragmatismo no campo da diplomacia leva em consideração interesses maiores de um País, como quando o mundo quase todo faz vistas grossas à repressão na China, por exemplo. Mas, no caso da Venezuela, naturalmente, nem isso explicaria.

No ano passado, primeiro do atual mandato de Lula, o País esteve longe de ser o parceiro comercial relevante que já foi em outros tempos para o Brasil. Não esteve nem entre os 40 maiores compradores de nossos produtos. Com ou sem a boa relação com Maduro, exportamos para lá pouco mais de US$ 1 bilhão, ou algo em torno de R$ 5,5 bilhões. O valor é modesto. Para a China, nosso maior mercado, exportamos mais de US$ 100 bilhões.

Ao contrário, a gestão de Maduro na Venezuela tem nos dado muitas despesas. Só o teatro com o qual ameaçou tomar 70% do território da Guiana custou-nos R$ 217 milhões na operação logística realizada para garantir que tropas do vizinho encrenqueiro não atravessassem território do Brasil, como mostrou Marcelo Godoy em sua coluna. Fora o custo de R$ 228 milhões em equipamentos enviados e imobilizados na fronteira. Há ainda o gasto permanente da necessária Operação Acolhida, que já recebeu mais de 125 mil refugiados venezuelanos, encontrando abrigos para eles em todas as partes do Brasil.