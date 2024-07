Com o petismo incapaz de liderar nas capitais mais importantes do Brasil, um nome desponta com força para se tornar a grande pedra no sapato do bolsonarismo e, talvez possa representar, mais adiante, um esboço do que poderia ser também o pós-lulismo, ainda que hoje receba o apoio do presidente. Trata-se de Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, e que desponta como amplo favorito na cidade em que Bolsonaro fez sua carreira política. Uma derrota “em casa” ainda no primeiro turno seria desmoralizante para o ex-presidente. E seu candidato, o deputado federal Alexandre Ramagem, hoje esforça-se mais para explicar a encrenca da Abin Paralela do que para apresentar suas propostas e contrapor Eduardo Paes.

O prefeito do Rio começa a campanha com tanta força que o principal debate nas eleições é sobre seu vice, exatamente pela real possibilidade de que, em dois anos, ele possa deixar a prefeitura eventualmente eleito governador do Estado. O PT aceita não dar o vice pois, mais importante do que isso, é ter apoio daquele que já concorre em 2024 como favorito ao governo do Rio em 2026.

Apesar da vitória em 2022, Lula perdeu de 56,5% a 43,5% para Bolsonaro no Estado do Rio no segundo turno, após ver Cláudio Castro (PL) ser eleito ainda na primeira etapa de votação. Uma aliança com um Paes bem avaliado, reeleito na capital e favorito no Estado poderia ajudar a ampliar a mínima vantagem obtida contra o bolsonarismo no nível nacional, seja qual for o candidato da direita. Por isso o Rio é tão importante para Lula.