Opinião | Governadores de direita rasgam fantasia de democratas por voto bolsonarista em ato na Paulista

Citado como opção do PSD à Presidência em 2026, Ratinho Júnior estreou em um ato a favor da anistia neste domingo. Embora tenha ficado pouco tempo no palco, encontrou-se com Bolsonaro e deu declaração ao Estadão dizendo que há uma “inversão de valores onde a Justiça muita vezes faz uma perseguição política em vez de ter uma posição jurídica e justa”. Disse que é o que se cobrava “para ter o Estado democrático de direito” e que havia uma “causa da população brasileira” pela anistia.

No dia 8 de janeiro de 2023, dia dos atos, o tom era bastante diferente. Os agora injustiçados eram chamados por Ratinho de “terroristas” que atentavam contra a democracia brasileira. Em nota à imprensa, ele afirmou à época: “O Estado do Paraná repudia os atos terroristas ocorridos neste domingo (8), em Brasília. Ações desta natureza são inadmissíveis e atentam contra a democracia e o estado de direito. Somos a favor da paz e do respeito. O Paraná se coloca à disposição do Ministério da Justiça para auxiliar no que for preciso e contribuir para a rápida retomada da ordem e da paz na capital federal”.