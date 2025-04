Opinião | Impopular Lula está vivo para 2026 graças ao sequestro da direita pelo mais rejeitado Bolsonaro

O governo Lula é cada vez mais impopular e, em consequência, só aumenta o índice dos brasileiros que não querem nem pensar na ideia de vê-lo nas urnas em 2026. Segundo dados da pesquisa Genial/Quaest, são agora 62% os que acham que Lula não deveria se candidatar à reeleição, dez pontos acima do registrado em dezembro do ano passado. Ainda assim, Lula lidera todos os cenários de segundo turno testados pelo instituto. Por razão bastante simples: a direita, incluindo seus nomes e pautas, está sequestrada por Jair Messias Bolsonaro, o único que consegue ser tão ou mais impopular do que o atual presidente.

Esta semana é especialmente exemplificativa para que se entenda o aparente paradoxo. Enquanto Lula nas cordas tenta reforçar a comunicação de medidas de forte apelo popular após sucessivos fracassos para recuperar terreno, a oposição está encalacrada em uma obstrução pela anistia dos golpistas do 8 de Janeiro. Que só tem razão de ser pois, mais adiante, anistiaria também o agora réu Bolsonaro. A postura ameaça votações na Câmara e escancara ao eleitor que a direita bolsonarista vê “Bolsonaro, e não o Brasil, acima de tudo”.

Lula sofre de impopularidade, mas conta com o sequestro da direita por Bolsonaro para manter-se competitivo em 2025 Foto: Wilton Júnior/Estadão

PUBLICIDADE A ponto de um governador como Romeu Zema passar a vergonha pública de divulgar um vídeo constrangedor com um pedido de anistia a quem bateu em policiais e destruiu prédios públicos para que houvesse uma intervenção militar só para agradar Bolsonaro e seu eleitor. E que governadores de direita que estão na lista de pré-candidaturas à Presidência sejam forçados a comparecer ao próximo ato pedindo a impunidade dos condenados apenas para que não sejam riscados do futuro da direita por um ex-presidente que não aceita abrir mão do controle da oposição. A pauta é a pior possível, como mostra a pesquisa. Afinal, 44% dos brasileiros têm mais medo de Bolsonaro voltar do que de Lula continuar (41%). Somados aos 6% que dizem ter medo das duas coisas, são 50% dos brasileiros que não querem, de forma alguma, que Bolsonaro reassuma o poder. Defender a anistia dele é, portanto, enfrentar de peito aberto metade do eleitorado brasileiro com uma só decisão.

Ocorre que o medo de ser cancelado por Bolsonaro obriga os nomes do campo da direita a assumir esse ônus, abraçando-se a um ex-presidente rejeitado por 55% dos brasileiros. E que traz consigo uma família igualmente reprovada: o filho, Eduardo, não receberia o voto de 56% dos eleitores, mesmo sendo desconhecido por 21% dos brasileiros, e a esposa, Michelle, é rejeitada por 48% do País, mesmo desconhecida por 22%.

Para alguns deles, não é um caso perdido. Tarcísio de Freitas, por exemplo, teria hoje 37% dos votos (três pontos a mais do que no levantamento anterior) contra 43% de Lula em um segundo turno. Outros 16% votariam branco ou nulo. Considerando que o governador ainda é desconhecido de quase metade do eleitorado (45%), há esperanças para ele.

Mas aí vem o segundo efeito deletério da presença de Bolsonaro para o campo da direita: sua insistência em manter uma falsa candidatura até a última hora proíbe que o governador possa se colocar como opção. É esse o recado quando o ex-presidente diz que o governador é até bom como outros, mas não excepcional, e quando desautoriza o chefe do Executivo a lançar-se em uma empreitada até mesmo de bastidores para viabilizar seu nome fora do Estado.

Tarcísio está proibido de dizer e até de pensar em voos maiores, mesmo com a certeza de que Bolsonaro ou será preso ou fugirá. Nas sombras, teria que arcar com a arriscada decisão de deixar o Palácio dos Bandeirantes em abril do ano que vem e esperar até agosto para ver se o ex-presidente vai benzê-lo como candidato para, só então, começar a fazer-se conhecido. Tal como aconteceu com Fernando Haddad, que após a falsa candidatura de Lula ser esticada até o final chegou à eleição chamado de Andrade por boa parte dos eleitores e perdeu a eleição.

Hoje, a conta de Tarcísio, como a de Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Ratinho Júnior é complexa. Em troca de não ser cancelado pelo ex-presidente e os 12% que se declaram convictos bolsonaristas, para somá-los aos 21% que dizem ser de direita, mas não adeptos do ex-presidente, eles arranham a imagem com os 33% daqueles que se dizem sem posicionamento segundo dados da mesma pesquisa. Ou se escondem deles.

Enquanto isso, Lula reina sozinho na esquerda, mesmo impopular, para somar os 19% lulistas e petistas com os 12% que não se veem assim, mas se declaram de esquerda. Sendo esta a única coisa que o atual presidente tem a comemorar, semana após semana, faria mais sentido que a pauta da direita fosse não a soltura dos golpistas do dia 8 de Janeiro, mas a liberdade para quem não tem o sobrenome Bolsonaro em seu próprio campo.