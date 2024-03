O deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) ganhou um trunfo para sustentar sua candidatura justamente no momento em que o mau resultado na pesquisa Datafolha, em que apareceu com apenas 4%, e a briga interna em seu partido tornam mais difícil a consolidação de seu nome. É que o grupo do governador Tarcísio de Freitas, incluindo o próprio chefe do Executivo estadual, tem dado a entender que sua permanência na corrida eleitoral é benéfica para o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que concorre à reeleição.

Kim Kataguiri ainda enfrenta disputa interna no União Brasil para definir candidatura Foto: Vinicius Loures/Agência Câmara

PUBLICIDADE O raciocínio que defende o fortalecimento da candidatura de Kim é o de que, com ele na disputa, ficam mais reduzidas as chances de crescimento de Tabata Amaral (PSB), terceira colocada, e que tenta arrumar uma vaga no segundo turno em meio à polarização entre Nunes e Guilherme Boulos (PSOL). A lógica desse grupo é a de que Tabata é mais perigosa para Nunes do que Boulos e que haveria real risco de que conseguisse ir ao segundo turno garimpando votos entre os que não querem apoiar nem o atual prefeito nem o psolista. A presença de Kim no campo da direita não propriamente bolsonarista ajudaria a limitar esse crescimento. Há ainda outro aspecto considerado. Kim ficaria mais à vontade para bater tanto em Boulos quanto em Tabata na campanha, coisa que o prefeito, como atual ocupante do cargo, deveria evitar. Serve para os debates e para as redes. E Kim já mostrou que pode fazer isso. Coincidência ou não, no mesmo dia em que publicou no Instagram a foto de uma reunião com Tarcísio, Kim disparou contra Tabata e Boulos no Twitter, em debate sobre a isenção do imposto de renda. Na conta da manutenção da candidatura de Kim Kataguiri está também a interpretação de que a eleição irá para o segundo turno. Se houvesse o entendimento de que Nunes poderia levar ainda na primeira etapa, não faria sentido incentivar mais um nome, sobretudo em campo próximo ao seu. Mas como a rejeição aos dois primeiros e o potencial de voto de Tabata sugerem ser difícil alguém liquidar a fatura já na primeira etapa, faria sentido agregar mais uma candidatura que, em um segundo turno, se uniria à sua.

Se Tarcísio conseguir convencer Nunes de que a candidatura de Kim Kataguiri traz mais vantagens do que desvantagens, a chance de o deputado federal permanecer na disputa é enorme. A maior resistência ao lançamento de seu nome em seu partido é justamente na ala municipal do União Brasil, que é alinhada ao prefeito. Esse grupo, que inclui o presidente da Câmara Municipal, Milton Leite, prefere marchar com Nunes. Se o próprio prefeito pedir que mantenham uma candidatura, isso provavelmente acontecerá.

Naturalmente, não é uma jogada sem riscos. A conta de que Kim inibe o crescimento de Tabata e força um segundo turno entre Nunes e Boulos (esse com maior rejeição, o que beneficiaria o prefeito) não é exata. Se ele crescesse demais poderia esvaziar um pouco Nunes. Nesse cenário, seria o prefeito e não Boulos quem sofreria com o risco de estar fora do segundo turno.

Um dado, porém, ajuda a argumentar que vale apostar na presença de Kim. Segundo estratificação do Datafolha publicada pela Folha de S.Paulo, se o político do MBL deixar a disputa, votos de seus eleitores jovens vão para Tabata. Ele tem 11% no segmento de eleitores entre 16 e 24 anos (contra 4% no total do eleitorado). Tabata, com ele, tem 8% e, sem ele, poderia chegar a 16% nesse grupo. Se o objetivo é brecar o avanço de Tabata, a estratégia pode fazer sentido.