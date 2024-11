Opinião | Lula escolhe a política ao colocar Haddad para anunciar isenção do IR e maquiar cortes na TV

O próprio fato de o anúncio ter sido feito primeiro em pronunciamento da TV, no qual cada uma das medidas de corte de gastos foi maquiada para parecer também um conjunto de benefícios sociais, reforça essa escolha por parte do governo. Em vez de apostar em enfatizar a dureza dos cortes, de modo a sinalizar ao mercado, houve uma tentativa de fazê-lo parecer ainda mais brando, de olho em nada mais do que popularidade imediata. Tal decisão também tem bastante a ver com a maneira como o PT, partido do presidente, via a decisão de cortar gastos. A sigla tinha a visão de que a imagem do corte seria um desastre para as pretensões eleitorais da legenda.

A mera argumentação da necessidade de compensar o corte de gastos com uma medida popular não explicaria o anúncio conjunto. O ministro poderia em uma coletiva fazer o trabalho difícil de explicar as razões pelas quais salário mínimo, abono e gastos dos ministérios vão ser afetados, enquanto o presidente poderia surfar ao verbalizar, com pompa e circunstância, a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000, com consequente aplicação de imposto nos chamados “super-ricos”. Mas Lula escolheu entregar esse papel popular a Haddad, que vinha sendo chamado pela oposição de “Taxad”, por ser acusado de ampliar a arrecadação e criar novas tarifas ao regulamentar setores até então não abarcados pela legislação.