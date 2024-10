Boulos ainda fez acenos ao eleitorado evangélico e aos “empreendedores da periferia”, adeptos da defesa da “prosperidade” que representam importante parcela do eleitorado de Marçal. Tudo isso para uma audiência com pico de quase 500 mil pessoas apenas no Youtube durante a transmissão ao vivo. Sem falar de outras redes e da audiência rotativa. Por mirar diretamente no eleitorado que ele pretende alcançar, talvez tenha tido importância até maior do que o possa acontecer mais tarde no debate da TV Globo que encerra a campanha.

A postura de Marçal durante a live também ajudou. Embora fazendo perguntas que deixavam claras as divergências sobre os dois, o ex-coach pegou mais leve até do que jornalistas em sabatinas com os candidatos em algumas ocasiões. E deu bastante espaço para que Boulos pudesse convencer o eleitorado ao criticar a ausência de Nunes e elogiar o fato de o psolista ter ido. Chegou a dizer, em mais um arroubo da exagerada confiança que o marca, que ele e Boulos farão uma disputa como Lula e Bolsonaro nos próximos 30 anos.

As razões para isso foram muito claras na própria live em que Pablo Marçal afirmou que tentará ser candidato em 2026, ou ao governo do Estado ou à Presidência da República. Isso se não ficar inelegível até lá. Por isso também sobraram perguntas que pudessem constranger Tarcísio de Freitas. Para Marçal, depois de fazer uma campanha abaixo da linha da cintura que elevou sua rejeição a patamares proibitivos, a postura ponderada na entrevista visa começar a corrigir isso para a próxima corrida eleitoral, quando vai querer falar com o centro que o derrotou na disputa pela Prefeitura de São Paulo.