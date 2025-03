Opinião | Nas cordas, Lula só tem contado com Bolsonaro como aliado para sobreviver e sonhar com reeleição

Se o ex-presidente fizesse essa movimentação sozinho, vá lá, mas ele obriga que sua base aliada trabalhe inteira com esse tema no topo das prioridades. Quem ousa desviar-se para outros assuntos, como Nikolas Ferreira na história do Pix, ou busca outras alternativas, por exemplo, é repreendido nas entrelinhas e lembrado de que pode perder o apoio e ver a máquina bolsonarista mudar de rumos. Quem ousa enfatizar a importância de Tarcísio de Freitas como opção para 2026 é acusado de “trabalhar pelo sistema”. A ordem é manter o candidato inelegível como prioridade. E se ele for substituído de última hora, o que é inevitável, que seja por um membro da família Bolsonaro.

A manifestação até poderia ser um pedido por impeachment de Lula, como queriam alguns apoiadores. E com o foco principal nas dificuldades econômicas sustentadas pelo país, por mais que não seja este o remédio para um governo ruim. Pregar a saída de quem está no poder (por meios democráticos) faz parte do jogo político. Mas Bolsonaro desautorizou e deu a ordem de que a pauta principal é a anistia e que só se pode falar na saída do presidente atual se for “Fora Lula em 2026″. É uma estratégia de deixar fazer o governo sangrar até lá.