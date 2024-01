Qual outro partido hoje teria fôlego financeiro para bancar tanta gente? Os poucos que existem têm líderes que não estão dispostos a dividir poder com Bolsonaro, que já se aproximaram suficientemente de Lula ou com quem o ex-presidente já rompeu. A construção de um partido também não é opção para ele após o fracasso do Aliança pelo Brasil. E, ainda que saísse do papel, só teria direito a verbas públicas após 2026, em caso de sucesso.

Assim, só uma coisa poderia mudar a relação de ganha-ganha entre Valdemar e Bolsonaro: um eventual enfraquecimento expressivo do bolsonarismo, o que não está no horizonte de curto prazo. Embora tenha experimentado algumas fissuras em seu apoio, com partidos de seus antigos aliados migrando para o governo, a força do ex-presidente ainda pode ser vista e sentida. A polarização continua persistente e é suficiente para gerar a perspectiva de que, novamente em 2026, as bancadas de PT e PL serão as principais beneficiadas pelo resultado das urnas, com reflexos no fundos partidário e eleitoral. Se até lá ou depois disso as coisas mudarem e Bolsonaro, inelegível e talvez até preso, deixar de influenciar um contingente tão grande de pessoas, Valdemar pode refazer as contas. Antes disso, a aliança é garantida ainda que não tenha nada a ver com ideologia ou admiração pessoal.