Ricardo Nunes fez dobradinha com Tarcísio, e Boulos não contou com o PT no primeiro teste para 2024

No primeiro teste prático com vistas ao embate eleitoral de 2024, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), fez dobradinha com o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), enquanto o PT mostrou pouco entusiasmo para defender o PSOL e o deputado federal Guilherme Boulos (SP), principal alvo das críticas dos dois e de boa parte da direita. Na discussão sobre a greve do metrô, o pré-candidato à Prefeitura com o apoio do partido de Lula apanhou sozinho, enquanto os parlamentares petistas fizeram postagens protocolares mirando em Tarcísio, mas sem efetiva solidariedade ao psolista.

Boulos virou o principal alvo de Nunes e de Tarcísio em razão de a presidente do sindicato dos metroviários ser filiada ao PSOL. O próprio partido assumiu o apoio à manifestação dos trabalhadores contra a privatização de linhas, em greve de um dia feita em conjunto com funcionários da CPTM e da Sabesp, que também lutam contra a desestatização proposta pelo governo paulista.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL); greve do metrô antecipou disputa eleitoral Foto: Felipe Rau e Werther Santana/Estadão

É bem verdade que o perfil do PT da capital passou o dia martelando o assunto e defendendo as paralisações. O PT nacional, porém, não deu um pio sequer nas redes. Nenhum integrante do governo federal o fez. E a maior parte dos parlamentares ou não postou nada ou postou uma ou duas mensagens sem avançar muito no assunto. Bem diferente dos parlamentares do PSOL que bateram na tecla na greve o dia todo para fazer o enfrentamento dos argumentos do outro lado.

Se do lado petista houve pouco entusiasmo ao defender o candidato escolhido para representá-lo na corrida municipal, que será de fora da legenda pela primeira desde que o partido foi fundado, em relação a Ricardo Nunes ficou claro que ele poderá contar mesmo com Tarcísio de Freitas em seu palanque, com ou sem Jair Bolsonaro fechando com ele. O governador não perde uma oportunidade de elogiar o prefeito, reforçando o que disse o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, no Roda Viva do final de setembro, quando afirmou que o partido e o governador estarão com Nunes. O que exigem em troca é a vice na chapa.

Esse movimento de Tarcísio ajuda também a enfraquecer as expectativas de Ricardo Salles de voltar à disputa, ainda que ele tenha deixado claro que reavaliou sua desistência em São Paulo. Bolsonaristas têm espalhado que o retorno de Salles é alimentado pelo ex-presidente, o que pode servir como uma pressão extra para que Ricardo Nunes passe a defender Bolsonaro mais abertamente e abrace as pretensões do PL, inclusive quanto à vice. Mas com um cabo eleitoral de peso como Tarcísio deixando claro que está com ele e não abre, fica um pouco mais difícil para o grupo de Bolsonaro fazer pressão sobre o prefeito. A greve deixou isso bem claro.