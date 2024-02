Essa percepção alimentada justamente por seus maiores adversários é transformada em um sentimento de revolta que inibe o surgimento de uma oposição mais moderada em contrapartida a um grupo que quer colocar fogo em tudo. E reforça o desejo de grande parte da parcela da sociedade que apoiou Bolsonaro de não aceitar qualquer hipótese de reconciliação do Brasil.

Não por acaso, Bolsonaro continua sendo, segundo o instituto Atlas, a figura da direita com a maior avaliação positiva (43%), ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ainda que reúna também a maior rejeição, já que é mais conhecido. A pesquisa mostra que, nos últimos seis meses, a avaliação de Bolsonaro apenas oscilou, estando hoje no exato patamar da pesquisa de julho de 2023: 51% de rejeição e 43% de aprovação. Quando se olha o cenário de um ano, imediatamente após deixar o governo, e agora, pouca coisa mudou. A rejeição recuou de 54% para 51%, enquanto a aprovação ficou nos mesmos 43%.

Outros dados da pesquisa, feita entre os dias 28 e 31 de janeiro, embora divulgada nesta semana, ajudam a entender o impacto que as decisões de Toffoli e as posições do governo no campo da Justiça e também no combate à criminalidade - com as relativizações presentes no discurso do presidente quanto os crimes de menor potencial ofensivo - podem ter na visão que a sociedade brasileira possui do cenário político. Quando indagados a falar sobre os três maiores problemas do Brasil atualmente, 59,4% dos brasileiros citam a criminalidade e o tráfico de drogas. Outros 57,6% citam a corrupção. Os índices estão bem distantes do terceiro problema mais citado: a pobreza, o desemprego e a desigualdade social (19,3%), área de maior foco da gestão Lula. Neste último caso, o índice é pouco maior do que os que citam o “mau funcionamento da Justiça” como problema: 17,5%.

O “extremismo” e o “enfraquecimento da democracia”, características que se notam nos comportamentos de Bolsonaro, são lembrados por apenas 12,4% e 11,3% da população, respectivamente. No caso da corrupção, entre novembro de 2023 e janeiro de 2024, intervalo no qual as decisões de Toffoli foram exaradas, o índice aumentou 8 pontos. No mesmo intervalo, a preocupação com a pobreza, o desemprego e a desigualdade social caiu 5 pontos.