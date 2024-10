Ricardo Nunes foi denunciado em 1997 por porte e disparo de arma de fogo em Embu das Artes; entenda

Na ocasião, um policial civil ouviu barulho de tiro vindo do espaço reservado para estacionar carros próximo do Caipirão e, na sequência, viu Ricardo Nunes, então com 28 anos, com uma pistola calibre 380 na mão, segundo mostrou o portal Metrópoles e confirmou o Estadão.

O caso foi citado no debate promovido pelo Estadão e pela Record pelo adversário Guilherme Boulos (PSOL), neste sábado,19. Nunes respondeu dizendo que estava separando uma briga e que nunca deu tiro “para cima”.