Nunes diz que Bolsonaro jamais apoiaria ‘alguém envolvido com pessoas ligadas ao PCC’

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) disse acreditar que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) “jamais apoiaria alguém que está envolvido até o nariz com as pessoas do seu partido ligado ao PCC”, em referência ao candidato Pablo Marçal (PRTB), que tem mirado o eleitorado bolsonarista. A declaração foi dada nesta quinta-feira, 29, em um compromisso de campanha em Guaianases.

PUBLICIDADE Nunes foi questionado por jornalistas sobre os sinais conflitantes que Bolsonaro dá em relação ao ex-coach. O prefeito afirmou que o ex-presidente já declarou apoio oficial à sua campanha e que ele “é um cara de palavra”. Nesta quarta-feira, 28, o ex-presidente disse que a manifestação marcada para 7 de Setembro é um movimento suprapartidário e “como um candidato a prefeito queria comparecer, nós autorizamos, assim como qualquer outro candidato a prefeito da capital está autorizado a subir no carro de som também”. O pastor Silas Malafaia, um dos organizadores do ato, havia afirmado que a manifestação não era lugar para Pablo Marçal.

Jair Bolsonaro já afirmou apoio a Nunes, mas faz acenos a Marçal Foto: Reprodução/PL

“Sabe o que tenho certeza absoluta? Que o presidente Jair Bolsonaro jamais vai apoiar alguém que foi condenado, preso, principalmente por fraudar e tomar dinheiro de aposentados em golpes de banco. Jamais. O presidente Bolsonaro jamais apoiaria alguém que está envolvido até o nariz com as pessoas do seu partido ligado ao PCC, com gravações, pessoas que foram presas por sequestro. Enfim, uma quadrilha em torno do candidato e o próprio candidato, que inclusive assumiu, confessou que ficou preso por quatro dias na Polícia Federal”, disse o prefeito.

O candidato à reeleição também foi questionado sobre a ida de Pablo Marçal à manifestação de 7 de Setembro. Depois que Bolsonaro declarou em vídeo que qualquer candidato poderá subir no trio elétrico na Avenida Paulista, Marçal indicou que poderá ir ao ato. Nunes já confirmou presença. O pastor Silas Malafaia, que está coordenando a manifestação, também mudou de tom e disse que Marçal poderá subir no trio. Antes, Malafaia tinha dito que ele não era bem-vindo.

Nunes tratou as declarações com normalidade. “É uma manifestação aberta, que tem que ser aberta para todos. Isso demonstra o espírito da democracia, de a gente poder ter, por parte do presidente Bolsonaro, essa abertura. Eu achei fantástico aquilo que ele falou. Tem gente que faz interpretação, talvez, diferente daquilo que realmente é.”

Durante o ato de campanha nesta quinta, o vice na chapa do prefeito, Ricardo de Mello Araújo (PL), fez uma chamada de vídeo com Bolsonaro na padaria onde ele e Nunes se reuniam com apoiadores. Em vídeo divulgado no Instagram, o prefeito fala com o presidente e diz que já comprou uma camiseta amarela da seleção brasileira para a manifestação.

Publicidade

Mello afirmou aos jornalistas que Bolsonaro já deixou claro “de que lado está”. O vice também chamou Marçal de estelionatário por conta dos vídeos cortados compartilhados no Instagram.

“Há algumas pessoas que fazem cortes e modificam o contexto. Então, quando uma pessoa pega, quer vender um produto, ela modifica para tentar passar um produto diferente, isso aí no Código Penal está tipificado, isso aí é estelionato.”