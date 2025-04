Ricardo Nunes diz que queda em popularidade de Lula não surpreende e ‘só vai piorar’

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou nesta quarta-feira, 2, que não se surpreende com a queda na popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo pesquisa Genial/Quaest, a desaprovação do mandato atingiu 56%, a pior desde o início do governo.

“Só vai piorar a cada dia. Não vemos nenhum esforço do governo para reverter isso”, disse Nunes durante evento de inauguração do Centro Municipal para Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo, em Santana, na zona norte da Capital paulista. As informações são do UOL.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). Foto: Taba Benedicto/Estadão

PUBLICIDADE O prefeito criticou “gastança”, alta da inflação e “falas desconectadas” de Lula. “Dizer que a mulher não serve para ser dona de casa, por exemplo. Por quê? Isso é alguma coisa ruim, por acaso? Isso vai fazendo com que a população perca a referência que tinha nele como um representante do povo do Brasil”, afirmou. Durante viagem ao Vietnã na última semana, o presidente respondeu a críticas sobre a ida da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, à Paris para a Cúpula Nutrição para o Crescimento (N4G).

“Ela vai continuar fazendo o que ela faz, porque a mulher do presidente Lula não nasceu para ser dona de casa. Ela vai estar onde ela quiser, vai falar o que ela quiser, e vai andar para onde ela quiser, é assim que eu acho que é o papel da mulher”, disse Lula na ocasião.

Na opinião de Nunes, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) conseguirá reverter a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o deixou inelegível a tempo de ser candidato nas eleições presidenciais de 2026.

Além da inelegibilidade até 2030, Bolsonaro se tornou réu no Supremo Tribunal Federal (STF) na última semana e será julgado por tentativa de golpe de Estado. Se condenado, ele pode ser sentenciado a até 43 anos de prisão.

O prefeito de São Paulo também afirmou na quarta-feira que conversou por telefone com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e que eles reafirmaram combinado de que Nunes vai cumprir o mandato até o final e Tarcísio será candidato à reeleição.

Na semana passada, Nunes havia dito que, apesar de ter intenção de permanecer como prefeito até o fim da gestão, “as coisas acabam mudando”, dando a entender que uma candidatura ao governo do estado seria possível em um cenário em que Tarcísio fosse candidato à Presidência.

Tarcísio tem negado ter intenção de concorrer ao Planalto, enquanto Bolsonaro disse repetidas vezes que não irá indicar sucessor ou apoiar outro nome da direita.