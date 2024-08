Nunes, Boulos e Datena faltam a debate; veja o que fizeram durante o confronto

O terceiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, promovido pela Revista Veja em parceria com a ESPM nesta segunda-feira, 19, foi marcado por ser o primeiro a ter ausências de políticos convidados a participar. O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e o apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB) esvaziaram o evento e foram criticados pelos oponentes.

Os três, que haviam confirmado presença por escrito aos organizadores, cumpriram agendas de campanha no horário do evento. Datena esteve na região da Jacu Pêssego, na zona leste da capital, apresentando sua proposta para incentivar a criação de empregos e investimentos. As fotos e vídeos do compromisso foram publicadas no perfil do apresentador no Instagram. Ele foi o primeiro que afirmou que não compareceria ao debate.

Candidato Datena cumpriu agenda durante o debate. Foto: @datenareal via Instagram

Já o prefeito participou da cerimônia de abertura do “JP Conecta Segurança Alimentar”, acompanhado de secretários da Prefeitura. Em seu perfil do Instagram, fotos e vídeos da agenda, no mesmo horário do debate, foram publicadas. O prefeito também tinha na agenda uma reunião com o secretário de Governo, Edson Aparecido, no gabinete de Nunes.

Prefeito Ricardo Nunes (MDB) cumpriu agenda no horário do terceiro debate. Foto: @prefeitoricardonunes via Instagram

Guilherme Boulos não postou nas redes sociais atualizações durante o debate. O candidato havia informado, por meio de sua equipe, que estaria em “gravações” de material de campanha.