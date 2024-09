O nono debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo promovido pela Record neste sábado, 28, contou com 11 pedidos de direito de resposta, todos negados. O candidato do PRTB Pablo Marçal foi o único receber uma advertência e, como resultado, perdeu 30 segundos nas considerações finais. Contudo, não houve protagonismo isolado entre os seis postulantes convidados, apesar de o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) terem sido os principais alvos durante os embates.

Esse foi o primeiro encontro realizado após o episódio de agressão entre o assessor de Marçal e o marqueteiro de Ricardo Nunes. Como mostrou o Estadão, a organização do evento preferiu pelo uso de copos de plásticos, fixou cadeiras no chão e posicionou câmeras para monitorar as equipes que acompanhavam os candidatos.

Nunes e Boulos foram os principais alvos durante nono encontro entre candidatos à Prefeitura de São Paulo Foto: Edu Moraes/Record

Veja os destaques do debate:

Nunes e Boulos brigam sobre rachadinha de Janones

“Boulos não tem experiência nenhuma na gestão pública”, disse o prefeito durante o debate. “A única grande ação dele foi liberar o Janones das rachadinhas”, continuou. O candidato do MDB também trouxe para a discussão a participação do adversário em invasões do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) no passado. O psolista foi coordenador-geral do MTST por anos e, durante sabatina ao Estadão, afirmou que, se for eleito, fará reintegração de posse se houver invasões de terrenos e imóveis públicos.

Marçal chama Boulos de Boules e recebe advertência

Enquanto dividia a tela com Marina Helena (Novo), o ex-coach se referiu ao candidato do PSOL como Boules, em referência pejorativa ao uso da linguagem neutra. Após se corrigir, Marçal retomou sua fala logo em seguida, porém foi advertido e sofreu penalidade de tempo, perdendo 30 segundos das suas considerações finais.

“Eu não quero ver Boules”, disse. “Perdão. Eu não quero ver Boulos sendo prefeito dessa cidade”, retomou Marçal.

No dia 24 de agosto, durante um comício no Campo Limpo, na zona sul paulistana, que contava com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para uma manifestação de apoio, uma interprete alterou os versos do Hino Nacional no trecho “dos filhos deste solo” por “des filhes deste solo”. Após a repercussão do acontecimento, Boulos rompeu com a produtora do evento e afirmou não ter participado decisão pela alteração da frase.

Após se enfrentarem diretamente no episódio de agressão envolvendo o uso de uma cadeira no debate realizado pela Cultura no dia 15 deste mês, Marçal e o apresentador José Luiz Datena (PSDB) se uniram para criticar a administração do atual prefeito, Ricardo Nunes.

O candidato do PRTB perguntou diretamente para Datena quem era o pior prefeito de São Paulo. Após ponderar que a pergunta era difícil, o apresentador passou a falar sobre Nunes, dizendo que ele não cumpriu 50% das promessas de Bruno Covas (PSDB). O emedebista foi vice de Covas a partir da eleição de 2020 e assumiu a cadeira após a morte do colega de chapa. “Quantas calçadas que ele prometeu, que o Bruno (Covas) prometeu e ele (Nunes) não fez? Pode não ser o pior prefeito, mas está ali”, disse o jornalista.

Em seguida, Marçal afirmou que em outros debates teria dito que o pior prefeito da capital foi Fernando Haddad (PT), mas quis se corrigir. “O prefeito Ricardo está no lugar. Temos o pior ar do mundo, milhares de crianças na rua, aumento de criminalidade”, disse o candidato do PRTB.

Datena conclui dizendo que Nunes precisava ter mais zelo em sua administração e afirmou que o Primeiro Comando Capital (PCC) estaria infiltrada no sistema de transporte da capital.

Marina Helena acusa Tabata de plágio e a deixa sem tempo de resposta

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) escolheu a economista Marina Helena (Novo) para comentar sobre propostas voltadas para pessoas em situação de rua, principalmente os idosos. A interação entra as duas segue de forma respeitosa e sem divergências, até que, durante o seu tempo para tréplica, a candidata do Novo acusa a deputada de praticar plágios de propostas ao longo da sua carreira política. “Acho que é o seguinte, é muito importante sim que a gente vença na vida, mas não é bom que a gente faça isso passando por cima de outras pessoas”, iniciou Marina.

A economista disse haver relatos de um deputado que fez uma denúncias alegando que projeto de dar bolsa para o ensino médio para as crianças é dele. Marina também diz que outra deputada, em 2020, falou que sua proposta de absorventes nas escolas foi copiada. Sem tempo de fala e com direito de resposta negado, Tabata voltou ao assunto posteriormente enquanto respondia Nunes.

“Marina Helena, a única forma que ela encontra pra aparecer é trazer mentira uma atrás da outra. Quem tiver alguma dúvida, pesquise: Pé de meia. Eu tenho muita alegria de ter escrito esse projeto. Vejam qual é o nome que aparece como autora principal”, disse a deputada.