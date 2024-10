Nunes x Boulos: Saiba quando serão os debates do segundo turno em SP

O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que seguem no segundo turno da disputa pela capital paulistana, foram convidados para 10 debates, no período de 18 dias possíveis para que os encontros sejam realizados, segundo a legislação eleitoral.

PUBLICIDADE O primeiro deles, que ocorreria na última quinta-feira, 10, foi marcado pela ausência de Nunes. Como só Boulos participou, o que era para ser um debate se tornou uma sabatina. O emedebista é contra a realização de tantos eventos, chegando a sugerir um pool entre veículos de comunicação para reduzir para três os encontros. O atual prefeito alega que isso permitiria uma campanha mais focada e propositiva para os eleitores de São Paulo.

Boulos rebate a proposta, afirmando que o adversário está “com medo” dos debates e qualifica a atitude como fuga, prometendo, inclusive, organizar uma manifestação em frente à Prefeitura caso algum dos encontros seja cancelado pela ausência do prefeito.

Alguns veículos se reorganizaram para promover os eventos em conjunto, como foi o caso do Estadão, que em colaboração inédita com a TV Record marcou a realização do debate para o próximo sábado, 19, às 21h. Com os rearranjos entre os veículos de imprensa, serão oito os próximos eventos para que os candidatos se encontrem e debatam as propostas para a cidade.

O primeiro com a presença dos dois está marcada para esta segunda-feira, 14, e é promovido pela TV Bandeirantes. A campanha de Nunes confirmou a participação dele neste debate, já assessoria de Boulos afirma que o psolista comparecerá a todos aos quais foi convidado.

Veja a lista com os próximos oito debates, datas e horários:

Publicidade

Band TV | 14/10, segunda-feira, às 22h30

| 14/10, segunda-feira, às 22h30 Rede TV!, UOL e Folha | 17/10, quinta-feira, às 9h30

| 17/10, quinta-feira, às 9h30 SBT, Terra e Nova Brasil | 18/10, sexta-feira, às 11h30

| 18/10, sexta-feira, às 11h30 Estadão e TV Record | 19/10, sábado, às 20h40

| 19/10, sábado, às 20h40 TV Gazeta e My News | 20/10, domingo, às 18h

| 20/10, domingo, às 18h Folha de S. Paulo | 21/10, segunda-feira, às 10h

| 21/10, segunda-feira, às 10h CNN Brasil | 23/10, quarta-feira, às 12h

| 23/10, quarta-feira, às 12h TV Globo | 25/10, sexta-feira, às 22h