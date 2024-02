De amarelo, Ricardo Nunes troca cumprimentos com Bolsonaro antes de ato na Paulista; veja vídeo

Em vídeo divulgado pela equipe de pré-campanha, Nunes veste amarelo, caminha alguns passos em direção a Bolsonaro e os dois trocam algumas palavras. Bolsonaro deixava uma sala acompanhado dos governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina, e Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás, entre outros políticos aliados.

O prefeito subiu no trio principal onde está Bolsonaro e, segundo os organizadores, poderá discursar, caso queira. Nunes, que não é visto como um “bolsonarista raiz” pela ala do PL mais identificada com Bolsonaro, divide o palco com desafetos públicos, como o deputado federal Ricardo Salles (PL-SP), que até poucas semanas atrás tentava se viabilizar como adversário no pleito.