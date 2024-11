Ricardo Nunes realiza harmonização facial e fotos viralizam nas redes; veja antes e depois

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), realizou uma harmonização facial para reduzir a flacidez e as olheiras. Fotos do “antes e depois” viralizaram nas redes sociais nesta quinta-feira, 7. O procedimento foi feito em uma clínica estética na Vila Nova Conceição, zona sul da capital, poucos dias após o emedebista conquistar a reeleição.

O resultado do procedimento estético foi publicado no Instagram da clínica JK Estética Avançada, que, além da unidade em São Paulo, possui outras duas: no Rio de Janeiro e em Balneário Camboriú. Conhecida por atender influenciadores e subcelebridades, como o funkeiro MC Bin Laden, a clínica apagou o post no mesmo dia.

Ricardo Nunes faz procedimento facial em clínica na zona sul de São Paulo Foto: Reprodução/JK Estética Avançada via @jkesteticaavancada no Instragram

PUBLICIDADE Procurada pelo Estadão, a JK Estética Avançada informou que o procedimento realizado no prefeito foi um “presente”. Questionada sobre o motivo de a publicação ter sido apagada, a clínica não respondeu. A Prefeitura também foi contatada, mas não retornou. Em entrevista à revista Quem, o especialista em harmonização facial Karim Salman falou sobre o procedimento realizado no prefeito. Segundo Salman, Nunes procurou a clínica queixando-se de flacidez na pele e de uma “bolsa” abaixo dos olhos. “Ele foi muito simpático e deixou aos meus cuidados o planejamento para promover um rejuvenescimento”, afirmou.

No Instagram da clínica, a foto do prefeito era acompanhada pela legenda: “Com muito carinho e dedicação, realizamos um tratamento facial especial para o nosso prefeito, reforçando nosso compromisso em cuidar da estética de líderes que representam nossa cidade”.