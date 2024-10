Nunes relembra episódio de detenção de Boulos em reintegração de posse; entenda o caso

A área, conhecida como Ocupação Colonial, abrigava cerca de 700 famílias. A reintegração, requisitada pelo proprietário em 2015, ocorreu na manhã de 17 de janeiro e envolveu confrontos: manifestantes lançaram pedras e tijolos e montaram barricadas, enquanto a Tropa de Choque respondeu com bombas de efeito moral, spray de pimenta e jato d’água.

Boulos foi detido sob as acusações de desobediência e incitação à violência. Questionado sobre as provas da conduta do líder do MTST, a polícia informou que o delegado José Francisco Rodrigues Filho, do 49º Distrito Policial, justificou a prisão com a teoria do domínio do fato. “Verifica-se que o autor (Boulos), pela sua notoriedade e ativa participação nas ações do movimentos populares (...), possui forte influência nas pessoas que destes participam”, escreveu.