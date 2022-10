RJ: veja a lista de deputados estaduais eleitos em 2022

Os eleitores do Rio de Janeiro definiram, neste domingo, 2, os 70 deputados estaduais para representá-los na Assembleia Legislativa do Estado. O mais votado foi Márcio Canella, do União Brasil, com 179.724 votos, tendo 99,48% das urnas apuradas. Ele tem 45 anos e foi reeleito ao cargo na Alerj.

Lista: os deputados estaduais eleitos no RJ