Rodrigo Garcia age para contornar crise com União Brasil em SP

O governador Rodrigo Garcia (PSDB) se mobilizou para garantir a presença do União Brasil na coligação em São Paulo e prometeu abrir seu palanque para o deputado Luciano Bivar (PE), pré-candidato à Presidência, apesar do alinhamento dos tucanos com Simone Tebet (MDB-MS). A manutenção do acordo é considerada fundamental para os planos de reeleição de Garcia, já que o União Brasil – fusão de PSL e DEM – detém uma das maiores fatias do tempo do horário eleitoral na TV e no rádio.

Na semana passada, Bivar ameaçou quebrar a aliança com o PSDB no Estado e abriu diálogo com o PSB de Márcio França, o Republicanos de Tarcísio de Freitas e até com o PT de Fernando Haddad. “O rompimento com o Rodrigo em São Paulo é uma consequência do rompimento nacional do União Brasil com o PSDB. A decisão no Estado é do Luciano Bivar”, disse o deputado Junior Bozzella, aliado de Bivar e vice- presidente do diretório paulista.

Candidato à reeleição, governador tucano Rodrigo Garcia recebe pré-candidatos a deputado e garante a Luciano Bivar palanque no Estado Foto: Marcelo Chello/Estadão

Para conter esse movimento, Garcia intensificou as conversas com o União Brasil. Após encontrar Bivar na semana passada em Brasília, o tucano recebeu anteontem os pré-candidatos a deputado do partido aliado em um jantar no Palácio dos Bandeirantes, quando ouviu de dirigentes que o assunto está pacificado.

Obteve ainda a garantia de que Bivar não faria intervenção no diretório regional, comandado por aliados de Garcia. Em São Paulo, o União Brasil está à frente da Secretaria de Transportes e da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

Sem risco

“Não há risco de intervenção no diretório do União Brasil em São Paulo. O Rodrigo vai abrir palanque para o Bivar no Estado”, disse o deputado federal Eugênio José Zuliani, secretário-geral da legenda em São Paulo. Caciques do partido, no entanto, admitem que as conversas com o PSDB ficaram “tensas”. “Bivar está insatisfeito com o PSDB nacional, mas isso não é insolúvel. O palanque aqui está garantido para o Bivar”, disse o vereador Milton Leite, pré-candidato ao Senado na coligação de Garcia.

As cúpulas nacionais do PSDB e do MDB aceitam que Simone “divida” o palanque de Garcia com Bivar, já que o governador conseguiu em São Paulo reunir na coligação uma frente ampla. Estão na chapa aliados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como o deputado Paulinho da Força, dirigente do Solidariedade, e do presidente Jair Bolsonaro (PL), caso do PP.