Rodrigo Garcia não vai a evento que constava na agenda de Simone Tebet

Candidata do MDB à presidência, a senadora Simone Tebet (MS) divulgou uma agenda de campanha neste sábado, 1º, com o governador Rodrigo Garcia (PSDB), mas o tucano não compareceu ao evento, que acontece na quadra da escola de samba Caprichosos do Piqueri, na capital paulista.

Evento da campanha de Simone Tebet (PMDB) na véspera da eleição

Segundo a assessoria da campanha de Garcia, o governador tinha outra ação de campanha no mesmo horário e não foi convidado para o ato. Já a assessoria de Tebet disse que foi informada pela campanha de Garcia que o tucano estaria presente, assim como o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o candidato ao Senado Edson Aparecido (MDB).

No local, cabos eleitorais da secretária municipal de Desenvolvimento Social, Aline Cardoso, vestindo vestindo camisetas com o nome de Tebet, cadastraram todos os presentes. Faixas e cartazes com o rosto de Simone, Nunes, Garcia e Edson foram espalhados pela quadra da escola de samba.

Apesar de ser do PSDB, a vice de Tebet, senadora Mara Gabrilli, fez campanha separada de Garcia em São Paulo e esteve com o governador em poucas agendas.

Apesar da forte presença da candidata do Estado, Simone Tebet e o atual governador estiveram juntos em apenas quatro ocasiões durante a campanha, entre elas em uma visita ao Centro de Tradições Nordestinas (CTN), na zona norte de São Paulo, e nos lançamentos das candidaturas de Baleia Rossi e José Serra, em Ribeirão Preto e na capital, respectivamente.