Rodrigo Garcia oficializa candidatura à reeleição em São Paulo com críticas a Tarcísio e Haddad

SÃO PAULO - O governador Rodrigo Garcia (PSDB) fez críticas aos dois principais adversários e apresentou-se como o candidato de fora da polarização nacional na convenção do PSDB que oficializou seu nome na disputa pela reeleição ao Palácio dos Bandeirantes, neste sábado, 30.

O Governador de São Paulo Rodrigo Garcia foi oficializado candidato à reeleicao pelo PSDB durante convenção do partido. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Sem citar nomes, o tucano disse em seu discurso que o ex-prefeito Fernando Haddad (PT), líder nas pesquisas de intenção de voto, “tomou um cartão vermelho e voltou para casa” ao tentar se reeleger na capital. Haddad foi prefeito de São Paulo de 2013 a 2016, quando foi derrotado pelo tucano João Doria já no primeiro turno. Segundo Garcia, Haddad fez “uma das piores gestões” da cidade de São Paulo. “Meu adversário teve a proeza de aumentar a fila da creche”, disse o governador.

Sobre Tarcísio de Freitas (Republicanos), o tucano repetiu o bordão de que o aliado de Jair Bolsonaro (PL) , que nasceu no Rio de Janeiro, “caiu de paraquedas em São Paulo”. “Não vamos permitir que façam São Paulo parquinho de candidato à Presidência da República”, disse Garcia. Em seguida, o tucano emendou: “Meus adversários querem dividir o Estado de São Paulo”.

Em um evento inspirado nas convenções democratas e republicanas dos Estados Unidos, claques de candidatos a deputado lotaram as arquibancadas do Ginásio do Ibirapuera, na capital paulista, enquanto assessores, funcionários públicos e políticos cercaram o palco no formato 360°.

O vereador Milton Leite (União Brasil) e o casal Carla Morando (deputada estadual do PSDB) e Orlando Morando (prefeito tucano de São Bernardo do Campo) levaram as maiores torcidas organizadas.

No momento em que aliados disputam a escolha do vice, a convenção de Garcia reuniu líderes dos partidos que o apoiam, como Renata Abreu (Podemos), Baleia Rossi (MDB) e Antônio Rueda (União Brasil). A definição, porém, foi adiada.

A grande ausência foi o governador João Doria (PSDB), que está em viagem de trabalho aos Estados Unidos. Ele teve o nome citado apenas uma vez na fala de Garcia, de forma lateral.

O ex-prefeito Bruno Covas, que morreu em 2021, foi homenageado no evento. Durante o discurso de Garcia, o governador chamou ao palco o filho de Covas, Tomaz, de 16 anos, e então foi exibido um jingle em ritmo sertanejo com imagens de Garcia e Bruno.

Enquanto a coligação do governador enfrenta um impasse na escolha do candidato ao Senado, o presidente do PSDB da capital, Fernando Alfredo, espalhou faixas pelo Ginásio do Ibirapuera defendendo seu nome para o cargo. Nos bastidores, vários prefeitos e políticos do PL e do PP, partidos que apoiam Jair Bolsonaro, circularam entre os tucanos. O deputado Guilherme Mussi (PP) discursou em nome da sigla.

Oposição à polarização em São Paulo

Os resultados mais recentes das pesquisas eleitorais apontam que a disputa pelo governo de São Paulo imita a polarização da corrida pela Presidência. Segundo o último levantamento do Instituto RealTime Big Data, divulgado no dia 11 de junho, o petista Fernando Haddad, apadrinhado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lidera a corrida com 34% das intenções de voto. Já Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato de Bolsonaro, ocupa a segunda posição, com 20%.

Dessa forma, os dois apostam na nacionalização da campanha. No entanto, a terceira posição na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes é combativa. Garcia tem 16% das intenções de voto e conta com a máquina do PSDB, que tem muito força no Estado.

O telão em 360º da convenção exibiu a frase "nem direita, nem esquerda. Sempre em frente", em oposição à polarização entre Lula e Bolsonaro no cenário nacional e entre seus candidatos, Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas, em São Paulo. Foto: Pedro Venceslau/Estadão

Para subir nas pesquisas, o tucano aposta na rejeição da polarização entre Lula e Bolsonaro. Ele já disse que a eleição em São Paulo não é um espelho da disputa nacional e se posicionou como a “terceira via” no Estado. O próprio telão da convenção apresentou essa ideia, com uma mensagem de “nem direita nem esquerda, sempre em frente”. “Foi uma convenção pensada para mostrar que o Rodrigo é o candidato que pode quebrar a polarização em São Paulo”, disse Marco Vinholi, presidente do PSDB paulista.

O refrão de seu jingle, divulgado neste sábado, também afirma que “não é direita nem esquerda, é pra frente que eu vou”, em contraposição a Haddad e Tarcísio. A música também reafirma que o governador é “filho” de São Paulo, em recado ao candidato bolsonarista que nasceu no Rio de Janeiro. O jingle ainda recorre a elementos como família, referências ao interior, tudo cantando em ritmo sertanejo universitário.

Campanha sem padrinho

Diferentemente de seus principais concorrentes ao Bandeirantes, Garcia chega à disputa sem um padrinho direto na corrida presidencial. Enquanto Haddad conta com Lula, líder das pesquisas para o Palácio do Planalto, Tarcísio é apadrinhado por Bolsonaro. O partido de Garcia faz parte do grupo que apoia a candidatura da senadora Simone Tebet (MDB), mas ela não esteve na convenção do PSDB deste sábado.

Ex-vice-governador de Doria, Garcia teria no tucano o aliado mais próximo. No entanto, com a desistência de Doria da disputa presidencial e sua alta rejeição, o governador busca o caminho contrário, afastando-se do correligionário e apostando em uma campanha sem padrinho.