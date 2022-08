Sabatina Estadão/FAAP: Garcia diz que ‘guerra ideológica’ fez Bolsonaro reduzir repasses a São Paulo

O candidato à reeleição para o governo de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), criticou a “guerra ideológica” encampada pelo petismo e pelo bolsonarismo, representados por seus adversários Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas. O tucano afirmou que a ideologia é necessária no Parlamento, mas não deve se sobrepor às prioridades do Executivo. “No poder Executivo não dá para colocar ideologia na frente dos problemas que a gente vive. Eu não quero que essa guerra ideológica venha para São Paulo”, afirmou nesta segunda-feira, 22, na sabatina do Estadão com a FAAP.

Segundo o governador, o duelo de ideologias levou o presidente Jair Bolsonaro (PL) a reduzir o volume de recursos repassados ao Estado, embora não tenha detalhado quais verbas tenham sido suspensas. O chefe do Executivo é adversário político do ex-governador de São Paulo João Doria, e ambos protagonizaram diversos embates nos últimos anos, sobretudo durante a pandemia. Se eleito, Garcia afirmou que o “diálogo deve prevalecer” entre ele e o próximo presidente, seja ele quem for. “Não dá para o Brasil viver mais quatro anos de desalinhamento entre os Poderes”, disse.

Na última semana, via redes sociais, Garcia já havia contestado valores apresentados por Tarcísio sobre repasses federais a São Paulo.

Vejam nessa thread do Felipe Salto como a União suga São Paulo e não devolve quase nada. Essa é uma briga q eu vou comprar. O pacto federativo está ultrapassado. SP não pode ser burro de carga do Brasil. https://t.co/jNaOfCWjLF — Rodrigo Garcia (@rodrigogarcia_) August 20, 2022

Garcia afirmou que participou de governos tucanos de São Paulo “seja como secretário, seja como presidente da Assembleia Legislativa”, e que considera ter mérito no desenvolvimento do Estado por esse motivo. Ele rebateu críticas de adversários sobre supostamente se apropriar do legado de Geraldo Alckmin.

"Não dá para colocar ideologia na frente dos problemas. Estamos assistindo a uma guerra ideológica que não está ajudando o Brasil", diz Rodrigo Garcia na #SabatinaEstadaoFAAP pic.twitter.com/yvBfUKbHXZ — Estadão 🗞️ (@Estadao) August 22, 2022

Garcia prometeu que a população pobre do Estado vai ser isenta do pagamento de impostos, sob a condição de os beneficiários estarem inscritos no CadÚnico. O governador afirmou também que pretende estudar a volta da gratuidade no transporte público para idosos entre 60 e 65 anos, mas somente para os que comprovarem baixa renda. O fim da gratuidade foi anunciado no governo de João Doria (PSDB), durante a pandemia. Garcia justificou que a ação foi necessária para preservar a responsabilidade fiscal do Estado diante do aumento de leitos de UTI.

O governador afirmou que “não é contra” cobrar mensalidade das universidades públicas para viabilizar, segundo ele, o aumento da oferta de vagas e possibilitar a inclusão de jovens de baixa renda, como “os alunos de Paraisópolis”. Esse entendimento, porém, teria de partir das instituições de ensino superior. Ele se comprometeu a respeitar a autonomia das universidades para fazê-lo. “Como governador, eu digo: não dá para São Paulo investir mais recurso do que já investe”, disse.

“Se as universidades entenderem que elas podem criar cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e cobrar de quem pode pagar para aumentar as vagas para o aluno regular de São Paulo, de Paraisópolis por exemplo, eu não vou ficar contra. Vou dar total autonomia para que as universidades escolham o seu caminho”, afirmou.

Terceiro colocado nas pesquisas de intenção de voto, Garcia assumiu o comando do Executivo paulista após o ex-governador João Doria (PSDB) deixar o posto para ser pré-candidato à Presidência. Oficialmente, pela orientação nacional do partido, Garcia apoia a candidata Simone Tebet (MDB) para o Planalto, mas também mantém interlocução com o União Brasil de Soraya Thronicke, pois a legenda faz parte de sua coligação.

PSDB de Rodrigo Garcia apoia Simone Tebet (MDB) para a Presidência.

Segurança pública

Garcia afirmou que o combate ao crime organizado é uma “guerra permanente” e defendeu mudanças no código penal brasileiro, que, segundo ele, é “muito permissivo” com crimes como os praticados pelo Primeiro Comando da Capital (PCC). Ele criticou o Supremo Tribunal Federal (STF) por ter libertado o traficante André do Rap, em 2020, dias após a polícia do Estado conseguir localizá-lo e prendê-lo. “É uma guerra permanente. Olha o que a gente tem passado, muitas vezes prendendo pessoas, e no dia seguinte o Judiciário solta. É culpa do Judiciário? Não, é culpa de lei mal feita”, disse.

Quanto à cracolândia, um dos principais temas da eleição paulista deste ano, o governador criticou a gestão de seu adversário e ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad sobre o tema e defendeu a internação involuntária de dependentes químicos. Ele voltou a dizer que “é polícia para traficante e tratamento para dependente”.

“Eu já sei o que não fazer com a cracolândia, que foi o que o Haddad fez na época que ele era prefeito, o ‘Bolsa Crack’. A política de redução de danos não deu certo [...] Os traficantes agradeciam o dinheiro do ‘Bolsa Crack’ porque aumentou o comércio de drogas no centro da cidade de São Paulo com o dinheiro público”, afirmou.

A internação involuntária, segundo ele, é viável graças a uma mudança na lei que permite que a ação seja tomada mediante laudos psiquiátricos que atestem a necessidade de internação. De acordo com o governador, há um mutirão em parceria com a Prefeitura para conseguir esses laudos. “São pessoas que infelizmente não têm mais como discernir o que é bom para a vida delas”, afirmou.

Pesquisas

Garcia, avaliou que, enquanto seus adversários estão “estacionados” nas pesquisas de intenção de voto, ele tem crescido paulatinamente. Com o começo da campanha eleitoral, avaliou, ele ainda tem mais chances de ultrapassar Haddad e Tarcísio, que lideram a corrida.

“Estou muito confiante, porque quanto mais pessoas me conhecem em São Paulo, quanto maior o número de eleitores que têm acesso à minha história de vida e às minhas ideias, eu tenho crescido nas pesquisas”, afirmou.

“Muitas vezes os candidatos e jornalistas são ansiosos, a campanha está começando”, afirmou o tucano. “A eleição vai evidenciar a história, o preparado e o conhecimento de cada um”.

Na última sexta-feira, 19, a sabatina recebeu o candidato do PT, Fernando Haddad. Ele prometeu investir na Polícia Civil para reduzir roubos de celular e criar metas de segurança, além de apresentar seus planos para outras áreas, como mobilidade urbana e combate à corrupção.

Antes, participou do ciclo de entrevistas o candidato do PDT, Elvis Cezar. Ele defendeu investimento na polícia militar, apresentou suas propostas para resolver o problema da cracolândia e melhorar a Saúde no Estado.

O candidato Vinicius Poit, do Novo, será entrevistado no dia 23, e a série se encerra com a sabatina de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, no dia 24. Parte das perguntas apresentadas aos entrevistados foi enviada pela sociedade civil. Ainda é possível remeter questionamentos a Tarcísio, candidato do presidente Jair Bolsonaro em São Paulo - saiba como. Em setembro, os sabatinados serão os candidatos à Presidência.