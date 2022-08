Rodrigo Garcia promete mais 10 mil câmeras corporais para policiais, se reeleito

Governador de São Paulo e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia (PSDB) defendeu que as câmeras corporais foram um “grande acerto de segurança pública” e prometeu adquirir mais 10 mil, se reeleito. Segundo ele, o equipamento “serve para filmar o bandido e para proteger o policial”.

“Hoje, nós temos mais de 8 mil câmeras corporais em funcionamento. Estamos fazendo a ampliação desse contrato para passar de 10 mil nos próximos meses. No próximo governo, queremos adquirir mais 10 mil câmeras, fazendo com que todos os policiais de São Paulo tenham uma bodycam”, prometeu ele nesta quarta-feira, 24.

Conforme publicou o Estadão em abril, estudo mostrou que batalhões equipados com câmeras operacionais portáteis (COP) tiveram redução de 87% nas ocorrências de confronto nos últimos três anos. A pesquisa divulgada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) analisou dados entre os meses de junho e outubro, de 2019 até 2021. Equipamentos também estão associados à queda da letalidade das tropas.

Crimes patrimoniais

Na visão de Garcia, enfrentar os crimes contra o patrimônio - como roubos e furtos, por exemplo - será um “grande desafio” nos próximos anos. “Sendo reeleito, vou lutar por, inclusive, mudanças no Código Penal. Crime contra o patrimônio é tolerância zero”, disse, sem especificar quais mudanças seriam.

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), durante sabatina Estadão/FAAP, no dia 22 de agosto Foto: Wherther Santana/Estadão - 22/08/2022

Conforme mostrou o Estadão em maio, os roubos cresceram 14,9% em abril no Estado de São Paulo na comparação com o mesmo mês do ano passado. Já os furtos subiram 37,8%, segundo dados da SSP. Indicadores, porém, seguem abaixo ou em patamar similar aos números apresentados no período pré-pandemia.

Garcia voltou a defender que “bandido bom é bandido preso” - ele vem repetindo frases semelhantes desde quando era pré-candidato. “Bandido que reagir à voz de prisão da polícia vai ter a reação da polícia. E a reação da polícia não é uma reação com flores, é uma reação com armamento de última geração”, afirmou. Segundo ele, nos últimos três anos e meio, a gestão adquiriu “100 mil novas armas” para a força policial.