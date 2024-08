Zema e Kalil oficializam apoio ao mesmo candidato para Prefeitura de BH após rivalidade em 2022

BRASÍLIA – O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o ex-prefeito Alexandre Kalil (que vai se filiar ao Republicanos) estiveram juntos na manhã deste sábado, 3, para o lançamento da candidatura do deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) para a Prefeitura de Belo Horizonte. Zema e Kalil foram rivais na disputa pelo governo do Estado em 2022.

Zema e Tramonte participaram primeiro da convenção do Novo, que vai indicar Luísa Barreto (Novo), ex-secretária de Planejamento do governador, como vice na chapa. Na sequência, os três seguiram para a convenção do Republicanos, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Foi lá que Zema e Kalil se reencontraram – agora como aliados de um mesmo candidato. Vídeo publicado nas redes sociais mostram os dois se cumprimentando num aperto de mãos e sentando no mesmo palanque.

PUBLICIDADE Zema e Kalil têm histórico de divergências. Em 2022, quando os dois disputaram o governo de Minas Gerais, Zema levou a melhor, com 56% dos votos válidos no segundo turno, ante 35% de Kalil. Depois do pleito, o ex-prefeito afirmou, em entrevista ao jornal O Tempo, que foi derrotado “por um rio de mentiras que foi jogado contra” ele. Apesar de dividir o palanque com Zema, Kalil já deixou claro que suas críticas ao governador se mantêm. “Não sou inimigo, sou adversário do governador e não mudo minha opinião sobre o governo dele”, disse o ex-prefeito de Belo Horizonte em entrevista à rádio Bandnews FM na última quarta-feira, 31. “A Luísa é um grande quadro e eu dei parabéns para o pessoal por estar trazendo um quadro como ela”, acrescentou, ao ser questionado se a aliança lhe causa incômodo.

Antes adversários, Romeu Zema e Alexandre Kalil se unem para apoiar candidato a Prefeitura de Belo Horizonte Foto: @MauroTramonteReal via Instagram

Candidato dos adversários que se uniram, Tramonte é deputado estadual e apresenta programa policial nas tardes da Record Minas. Ele lidera a disputa com 25% das intenções de voto, segundo pesquisa Quaest divulgada no dia 16 de julho. O bolsonarista Bruno Engler (PL) tem 12% e João Leite (PSDB), 11%.

Ex-colegas de partido de Kalil no PSD, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, apoiarão o prefeito e candidato à reeleição Fuad Noman, que aparece no levantamento da Quaest com 9%, mesma pontuação da deputada federal Duda Salabert (PDT). O senador Carlos Viana (Podemos), com 8%, e o deputado federal Rogério Correia (PT), com 7%, estão tecnicamente empatados com eles.