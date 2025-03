Caiado diz que se lançará ao Planalto ao lado de Gusttavo Lima e que chapa será decidida depois

BRASÍLIA E SÃO PAULO - O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), confirmou ao Estadão nesta quarta-feira, 5, que lançará sua pré-candidatura à Presidência da República no dia 4 de abril, em Salvador (BA), ao lado do cantor Gusttavo Lima.

Na oportunidade, Caiado receberá o título de cidadão baiano na capital da Bahia. O cantor sertanejo, que passou a colocar seu nome no debate público para disputar um cargo nas eleições do ano que vem, estará ao lado do governador.

O Governador de Goiás Ronaldo Caiado (União Brasil) diz ser pré-candidato a presidente da República em 2026 Foto: Wilton Junior/Estadão

PUBLICIDADE “No dia 4 de abril, vou receber o título de cidadão baiano e também farei o lançamento da minha pré-campanha (a presidente da República). Gusttavo Lima estará lá”, disse Caiado à reportagem. O governador citou uma possível chapa entre os dois, mas afirmou que essa decisão deverá ocorrer somente no próximo ano. “Quanto a chapa vamos decidir em 2026. Agora, estamos acordados que vamos andar juntos, visitando os Estados e que tomaremos em 2026 uma decisão conjunta”. No início deste ano, Gusttavo Lima passou a indicar que gostaria de ser candidato à Presidência da República. Ele não tem um histórico na política e não tem partido até o momento.

Publicidade

Como disse o líder do União Brasil no Senado, Efraim Filho (PB), ao Papo com Editor, do Broadcast Político, na semana passada, as filiações de Gusttavo Lima e do influenciador digital Pablo Marçal ao União Brasil estão em estágio avançado. No entanto, ele ponderou que o União Brasil só apoiará Caiado caso comprove sua viabilidade como candidato.

Apesar da intenção de se lançar ao pleito, Caiado está inelegível. A Justiça Eleitoral de Goiás condenou o governador a oito anos de inelegibilidade e ao pagamento de uma multa de R$ 60 mil por abuso de poder político durante as eleições municipais. A decisão, em primeira instância, ainda cabe recurso. O governador nega ter utilizado a estrutura do governo estadual para beneficiar a candidatura de seu aliado Sandro Mabel (União) pela prefeitura de Goiânia.