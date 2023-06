Rosa Weber barra envio de provas do inquérito do STF sobre fake news para CPMI do 8 de Janeiro

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, barrou o envio de resposta a oito requerimentos feitos pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro sobre provas não sigilosas de inquéritos da Corte relacionados ao ataque aos Três Poderes. No ofício, o argumento da magistrada é de que há “diligências em curso”, o que inviabilizaria o compartilhamento.

Sete deles são relacionados a inquéritos abertos para investigar condutas do 8 de janeiro e um deles é anterior – o inquérito das fake news, de 2019. Os pedidos foram feitos pelo deputado Rogério Correia (PT-MG).

Os oito requerimentos negados são de autoria do deputado petista Rogério Correa Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados

Todos estão sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Cinco são públicos e podem ser consultados por qualquer cidadão. Três estão em segredo de Justiça: o das fake news, o que apura quem são os financiadores do 8 de janeiro, e o que investiga Ibaneis Rocha (MDB), governador do Distrito Federal, ao lado de Anderson Torres, que era secretário de Segurança Pública na época dos ataques.

A resposta foi enviada pelo STF na quinta-feira passada, 22, e recebida na CPMI sexta, 23.

Veja o ofício enviado pela ministra Rosa Weber Foto: Reprodução

Os requerimentos do deputado petista foram aprovados na reunião que a CPMI fez no dia 13 de junho. Nessa mesma reunião, o colegiado aprovou o requerimento de oitiva de 36 pessoas, de militares a ex-ministros e condenados por atos terroristas. Também foram aprovados os pedidos de depoimento de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro preso no dia 3 de maio, e de Torres, que foi ministro da Justiça.

Veja a lista dos inquéritos cujas provas o STF negou compartilhar com a CPMI:

Inquérito 4781

Instaurado em 2019, o inquérito das fake news foi aberto para investigar a disseminação de notícias falsas sobre os ministros do Supremo e seus familiares. Jair Bolsonaro é um dos alvos dessa investigação, que é sigilosa.

Inquéritos 4921 e 4922

Os manifestantes do 8 de janeiro são investigados nesses inquéritos. Foram mais de 1.400 presos e a Procuradoria-Geral da República ofereceu 1.390 denúncias.

Até o dia 9 de junho, essas investigações viraram ações penais para 1.175 pessoas, que estão no banco dos réus pelos crimes de incitação ao crime contra os Poderes constitucionais e associação criminosa, para quem foi preso na frente do QG; e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa e dano ao patrimônio público, para quem foi preso na Praça dos Três Poderes.

O inquérito 4921 trata dos que instigaram os atos e o 4922, dos executores. Os dois são públicos.

Requerimentos foram aprovados no dia 13 de junho, quando a CPMI decidiu convocar Anderson Torres e Mauro Cid

Inquérito 4879

São alvo desse inquérito o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB); o então secretário de Segurança Pública, Anderson Torres; o secretário de Segurança Pública em exercício no 8 de janeiro, Fernando de Sousa Oliveira; e o ex-comandante da Polícia Militar do DF, Fábio Vieira. Foi no âmbito dessa investigação que Ibaneis foi afastado do cargo e Torres permaneceu preso até o dia 11 de maio.

O objetivo do inquérito, que está em segredo de Justiça, é investigar se houve omissão dos agentes públicos.

Inquérito 4920

Essa investigação corre em segredo de Justiça e apura quem foram os financiadores dos atos do 8 de janeiro.

Inquérito 4918

Nesse inquérito, que é público, a deputada Silvia Waiãpi (PL-AP) é investigada por ter comemorado os atos do 8 de janeiro nas suas redes sociais. Ela se referiu ao momento como uma “tomada de poder”. No final de maio, a PGR pediu o arquivamento da investigação.

Inquérito 4917

Outra investigada por ter comemorado os atos do 8/1 é a deputada federal Clarissa Tércio (PP-PE). “Acabamos de tomar o poder. Estamos dentro do Congresso. Todo povo está aqui em cima. Isso vai ficar para a história, a história dos meus netos, dos meus bisnetos”, disse a parlamentar nas redes sociais.

A PGR também pediu o arquivamento dessa investigação, que é pública.

Inquérito 4919

A PGR pediu a abertura de investigação sobre o deputado federal André Fernandes (PL-CE), que convocou apoiadores a irem aos atos do 8 de janeiro e, no dia, publicou uma foto de um armário vandalizado no Supremo, com o nome do ministro Alexandre de Moraes, e a legenda “quem rir vai preso”. Esse inquérito também é público.

No seu depoimento à Polícia Federal, Fernandes disse que a foto era uma “crítica ao ativismo judicial”.