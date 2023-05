Roseann Kennedy assume a Coluna do Estadão

A jornalista Roseann Kennedy é a nova titular da Coluna do Estadão. Com quase 30 anos de atuação no jornalismo, sendo mais de 20 na cobertura dos Poderes em Brasília, ela assume o desafio de contar os bastidores da política, com notícias exclusivas, análises e curiosidades para estimular o debate público nacional.

Roseann foi comentarista de política na GloboNews no programa Em Pauta. Criou e comandou a coluna política Crônicas do Planalto, na rádio CBN, onde também foi repórter nacional e apresentadora do CBN Brasília. Recentemente, foi editora-chefe e âncora no SBT e SBT News, dos programas Poder em Foco e Poder Expresso.

“O nome, a imagem e, principalmente, a voz da Roseann Kennedy são imediatamente associados a jornalismo sério, de credibilidade, que aproxima o árido noticiário político da vida das pessoas. É exatamente essa combinação que buscamos com a vinda da Roseann para a Coluna do Estadão. É buscar nesse tortuoso mundo dos bastidores da política informações relevantes, desconhecidas, e traduzi-las para o público. E fazer essa entrega em texto, voz, imagem, sinal de fumaça... no formato mais adequado ao nosso público, como é próprio de um produto multiplataforma”, diz Leonardo Mendes, diretor de Redação do Estadão.

Pernambucana, radicada na capital federal desde 1999, é pós-graduada em Ciência Política e Economia. Tem MBA em Gestão com ênfase em Liderança e Inovação pela Fundação Getúlio Vargas. Também possui formação executiva no Programa de Estratégias Digitais para Empresas de Mídias do ISE Business School.

Agora, a jornalista chega ao Estadão para dar uma nova dinâmica à Coluna, com maior inserção digital. Agilidade, equilíbrio e responsabilidade são as marcas de sua cobertura. A equipe conta, ainda, com a reportagem de Julia Lindner, em Brasília, e Gustavo Côrtes, em São Paulo, e tem Kleber Sales nas ilustrações.

A Coluna do Estadão foi criada em novembro de 1990 e, em sua primeira fase, foi publicada até 2001. Após quase 15 anos de interrupção, foi retomada com o mesmo nome, em 2016.