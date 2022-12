Lula deve anunciar quase todos os ministros restantes na quinta-feira, diz Rui Costa

BRASÍLIA - O futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quarta-feira, 21, que acredita que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar “quase a totalidade” de ministros que vão compor sua nova gestão nesta quinta-feira, 22.

Leia também Lula e os cavaleiros húngaros

“Quem anuncia é o presidente. Acredito que quase a totalidade amanhã”, disse a jornalistas ao chegar no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição em Brasília.

Futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa já havia afirmado que novos anúncios devem ser feitos nesta semana. Foto: Adriano Machado/ Reuters

O governo Lula será composto por 37 ministérios. Ontem, o futuro ministro já havia indicado que novos anúncios poderiam acontecer nesta semana.

Rui Costa disse voltou a dizer que a ampliação na quantidade de ministérios não deve elevar os custos e cargos. “Fora o cargo individual de ministro, toda estrutura foi feita a partir de remanejamento de estruturas existentes”, explicou.

Quem é cotado para ser ministro

Antes citado para o Ministério da Ciência e Tecnologia, o ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB) caminha para assumir o Ministério dos Portos e Aeroportos. Segundo apurou o Broadcast/Estadão, a chance do cenário se concretizar cresceu de ontem para hoje, mas ainda esbarra em alguma resistência de Lula, que avaliou a contribuição de França com as eleições e com a transição como ruim. Se, ainda assim, o ex-governador assumir o Ministério dos Portos, a pasta de Ciência e Tecnologia ficaria nas mãos da presidente nacional do PCdoB, Luciana Santos, que integra o conselho político da transição e encerra o mandato de vice-governadora de Pernambuco no final do mês.

O primeiro plano do ex-governador era o Ministério das Cidades, que tem grande articulação com prefeitos, mas a pasta deve ficar com um partido com bancada mais numerosa na Câmara, como o MDB. Depois, França caminhou para assumir a Ciência e Tecnologia, mas resistia. A pasta dos Portos é considerada, assim, uma solução intermediária. Em 1º de janeiro, Lula vai editar Medida Provisória com a nova configuração da Esplanada e o atual Ministério da Infraestrutura será divido em dois: Transportes e Portos e Aeroportos. A primeira área pode ficar nas mãos do senador Alexandre Silveira (PSD-MG), que foi candidato à reeleição em Minas com apoio de Lula, mas perdeu, e relatou a PEC da transição no Senado.

O ex-governadorde São Paulo Márcio França (PSB) Foto: Lucas Baptista/Estadão

A economista Esther Dweck está altamente cotada nos bastidores do governo eleito para assumir o futuro Ministério da Gestão, segundo apurou o Broadcast/Estadão. A pasta será criada com a divisão do atual Ministério da Economia em quatro: Fazenda, Planejamento, Gestão e Desenvolvimento, Indústria e Comércio.

Dweck foi secretária de Orçamento do Ministério do Planejamento no governo Dilma Rousseff (PT) e participou do grupo de trabalho de planejamento da transição. Na formatação escolhida para o Executivo, o Planejamento assumiria estudos de longo prazo para a máquina pública federal e a Gestão ficaria responsável pelo “RH do Estado”. Dweck também é cotada para assumir o Planejamento, mas a ideia mais forte nos bastidores do governo eleito é ter alguém menos ligado ao PT.

Como mostrou o Broadcast/Estadão, uma solução ventilada é o senador eleito Renan Filho (MDB-AL), que é economista e já conversou sobre o tema com o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas sofre resistências do próprio MDB para assumir o posto. Os economistas Pérsio Arida e André Lara Resende igualmente passaram pela bolsa de apostas do Planejamento, mas deram sinalizações negativas para o governo de transição após a desidratação da pasta e a pressão do PT por espaços de peso.

Continua após a publicidade

PEC da Transição

Questionado sobre a análise da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, que abre espaço no Orçamento para bancar as promessas de campanha de Lula, aprovada em primeiro turno na Câmara na noite de ontem, Rui Costa evitou comentar o tema. A votação em segundo turno está prevista para acontecer ainda hoje.