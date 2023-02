Em homenagem a Rui Barbosa, o Senado Federal realizará na próxima quarta-feira, 1º, sessão solene para lembrar o centenário da morte do jurista brasileiro, considerado patrono da Casa Legislativa. A iniciativa da cerimônia partiu do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Um box com dois livros intitulados Migalhas de Rui Barbosa será distribuído para os componentes da mesa de honra durante a solenidade, com destaque para os prefácios escritos por autoridades. O primeiro volume é prefaciado por Beto Simonetti, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Já o segundo tem o prefácio do próprio Rodrigo Pacheco. As obras reúnem citações das obras do jurista, que mesclam passagens de artigos jornalísticos e trabalhos jurídicos a conferências e discursos.

Centenário Rui Barbosa: "Estadão" traz série especial sobre patrono do Senado e dos advogados brasileiros. Foto: Infografia Estadão

Referência

Além de ser reconhecido como patrono do Senado, Rui Barbosa também é considerado patrono do Tribunal de Contas da União (TCU) e dos advogados brasileiros. Suas contribuições para a política e o direito o tornaram uma referência para diversas áreas do conhecimento.

Um dos responsáveis pela criação do Senado brasileiro, Barbosa passou 32 anos de sua vida pública representando a Bahia, Estado em que nasceu. O jurista também foi autor da criação do TCU, em 1890, quando ainda era Ministro da Fazenda do governo provisório de Deodoro da Fonseca.

Nascido em Salvador (BA), Rui Barbosa se tornou um dos intelectuais mais relevantes da história do Brasil, com passagens pela diplomacia e jornalismo, além de ter atuado como jurista e tradutor.