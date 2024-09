‘Estadão’ sabatina os candidatos à Prefeitura de São Paulo; veja as datas e como assistir

O Estadão promove a partir desta terça-feira, 10, uma série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo nas eleições de 2024. Serão seis entrevistas com os candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto: Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (Novo), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB).

PUBLICIDADE As sabatinas serão mediadas pelo colunista Ricardo Corrêa, com participação do repórter especial Marcelo Godoy. As entrevistas terão 40 minutos de duração e serão realizadas durante o período da manhã, no estúdio da redação do Estadão, no bairro do Limão, zona norte de São Paulo. O conteúdo será gravado e disponibilizado no início da noite, a partir das 18h, no canal do jornal no YouTube. Todos os candidatos convidados confirmaram participação nas entrevistas. Confira a ordem:

Marina Helena: terça-feira, 10 de setembro;

Pablo Marçal: quarta-feira, 11 de setembro;

Ricardo Nunes: quinta-feira, 12 de setembro;

Tabata Amaral: sexta-feira, 13 de setembro;

José Luiz Datena: segunda-feira, 16 de setembro;

Guilherme Boulos: quarta-feira, 18 de setembro.

Pablo Marçal, Ricardo Nunes, Guilhere Boulos, Tabata Amaral, José Luiz Datena e Marina Helena, candidatos à Prefeitura de São Paulo Foto: Felipe Rau/Estadão

O ciclo de sabatinas do Estadão faz parte da cobertura especial do Grupo Estado sobre a disputa eleitoral de 2024 na capital paulista.

“As entrevistas individuais culminam nosso processo de verificação presencial das credenciais dos principais candidatos a ocupar a Prefeitura de São Paulo a partir de janeiro de 2025. Nossa cobertura manterá o foco, primeiro, no aprofundamento dos planos de cada um para aliviar a carga de problemas urbanos sobre os ombros dos moradores da maior metrópole da América Latina e, nessa reta final, também em confrontá-los com incoerências e potenciais promessas inviáveis feitas durante a campanha”, afirmou Eurípedes Alcântara, diretor de Jornalismo do Grupo Estado.

Do dia 7 a 13 de agosto, foi ao ar a série de reportagens especiais Agenda SP, que questionou as principais campanhas à Prefeitura sobre sete temas de grande impacto na cidade: transporte, economia, meio ambiente, urbanismo, revitalização do centro e segurança pública.

Já os desdobramentos específicos de cada uma das áreas e temas complementares são abordados no Termômetro Agenda SP. Os assuntos do Termômetro são escolhidos com base em relevância e nível de buscas no Google.

No dia 14 de agosto, o jornal promoveu um debate entre os candidatos à Prefeitura, em parceria com o Terra e a Fundação Armando Alvares Penteado (Faap).

A incidência de pesquisas na internet também baseia a série Joga no Google – Especial Eleições, que convida os candidatos às prefeituras dos maiores centros urbanos do País a responder, em vídeo, às cinco perguntas mais realizadas sobre eles no buscador.

A cobertura eleitoral do Grupo Estado também conta com a checagem de fatos pelo projeto Verifica, além de vídeos explicativos sobre os principais tópicos da campanha eleitoral e páginas informativas sobre os candidatos na disputa.