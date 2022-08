Sabatina ‘Estadão’/FAAP: Tarcísio estava calmo e falou de projetos; sua plateia, não

Tarcísio de Freitas, candidato do Republicanos ao governo de SP, estava calmo durante a sabatina realizada nesta quarta-feira, dia 24. Falou de propostas para São Paulo, assumiu compromissos e contou sobre projetos em diversas áreas. Apoiadores, assessores, políticos e acompanhantes do candidato não estavam tão calmos assim. Pela primeira vez, nesta edição das sabatinas realizadas pelo Estadão e a FAAP, houve uma claque atuante, aplaudindo com entusiasmo exagerado e euforia, questionando das cadeiras no primeiro bloco jornalistas e a mediadora, a colunista Eliane Cantanhêde.

Alheio a isso, o candidato respondeu bem a primeira e inevitável pergunta da sabatina: o que o candidato pretendia quando disse que alguém do Estado não estaria preparado para os desafios de São Paulo? Tarcísio respondeu que foi um desabafo descontextualizado. E disse estar ‘sensível’.

Sensível aos problemas de esgoto a céu aberto nas periferias, sensível aos problemas de saúde e por aí seguiu falando dos problemas paulistas. E falou sobre o seu currículo, que o permitiu viver em diversas partes do País: Nordeste, Amazônia, no próprio Rio de Janeiro, onde nasceu, e… no interior de SP, onde contou ter laços familiares.

Tarcísio falou de projetos, não atacou seus adversários nenhuma vez. Pelo menos não diretamente, mas falou também para os bolsonaristas. Manter esses eleitores é importante se ele quiser chegar ao segundo turno - hoje ele estaria lá para enfrentar o candidato do PT, Fernando Haddad.

Disse que a carta pela democracia não faz sentido pois era político-partidária e muitos que a assinaram defendem ditaduras em outros países. Disse ser cristão e, por isso, contra o aborto. Mas acenando a um público mais geral, disse que vai manter o aborto nas hipóteses previstas em lei. O tempo todo Tarcísio se comportou assim: falava aos bolsonaristas, mas buscava outros públicos sempre que possível. Outro exemplo: reafirmou ser contra as câmeras nos uniformes dos policiais militares. Disse que é preciso confiar nos policiais. E disse, no fim da sabatina, ser a favor da liberdade de cada um decidir se quer ou não se vacinar.

Questionado, Tarcísio disse que exerceu sua liberdade. E se vacinou contra o coronavírus.