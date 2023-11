Sabesp: Base de Tarcísio tenta acelerar privatização da empresa com nova frente parlamentar na Alesp

Em busca de acelerar a votação da privatização da Sabesp na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), deputados aliados do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) criaram uma frente parlamentar em apoio à privatização para organizar o discurso governista sobre o assunto e rebater argumentos da oposição, que ganharam evidência com a greve contra a proposta no início do mês. O objetivo é aprovar o projeto até o final do ano.

Os opositores, por sua vez, criticam o que veem como falta de discussão sobre o texto e dizem que vão judicializar o tema nas próximas semanas, porque entendem que a privatização deveria ocorrer por meio de Proposta de Emenda à Constituição (PEC) e não por projeto de lei. Em outra frente, deputados petistas apresentaram emendas para que seja feito um referendo popular como condição para que a venda das ações do Estado seja concluída.

O principal argumento do governo Tarcísio é que a entrada de dinheiro privado na Sabesp permitirá ampliar os investimentos feitos pelas empresa e antecipar em quatro anos, para 2029, o cumprimento das metas de universalização previstas no Marco Legal do Saneamento. A lei federal determina que 99% da população precisa ter acesso a abastecimento com água potável e 90% a coleta e tratamento de esgoto até 2033.

Governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) se reuniu com deputados da base para explicar a privatização; plano é aprovar projeto até o final do ano Foto: Monica Andrade/Governo SP

A frente parlamentar tem 21 membros e é coordenada pelo vice-líder de Governo, Guto Zacarias (União Brasil). Para aprovar a privatização, a exigência é de maioria simples dos deputados. Caso todos estejam presentes, isso significa 48 votos favoráveis.

“Nós criamos essa frente parlamentar justamente para centralizar o debate e formar um grupo de deputados que possa se especializar na privatização da Sabesp e dar as melhores respostas não só à oposição, mas também à população”, disse ele. “O Marco do Saneamento coloca algumas metas para 2033, e o plano de privatização vai tratar da universalização em 2029, aumentando o investimento em mais de R$ 10 bilhões”, acrescenta.

O governo Tarcísio quer aprovar o texto até o fim do ano. O projeto tramita em regime de urgência, o que significa que seguirá automaticamente para votação em plenário a partir de 1º de dezembro. Em vez de ser discutida e votada separadamente pelas comissões de Constituição e Justiça, de Infraestrutura e de Finanças e Orçamento, os debates serão concentrados no chamado Congresso de Comissões, que abarcará os três colegiados. Está prevista uma audiência pública e haverá apenas um parecer e uma votação sobre o texto antes do plenário.

Continua após a publicidade

“A gente acha que é um erro”, diz o líder da bancada PT-PV-PCdoB, Paulo Fiorilo (PT), sobre a forma de tramitação. “Agora, é a opção deles. A nossa vai ser a da obstrução, de colocar luz nesse debate e de judicializar porque a gente entende que tem que ser via PEC e não um projeto de lei”, acrescenta.

Fiorilo cita o parágrafo 2º artigo 216 da Constituição paulista que diz que “o Estado assegurará condições para a correta operação, necessária ampliação e eficiente administração dos serviços de saneamento básico prestados por concessionária sob seu controle acionário”. Atualmente, o governo de São Paulo tem 50,3% das ações e controla a Sabesp. A proposta é diluir a participação para patamar entre 15% a 30%. No caso de uma PEC, o mínimo de votos necessário sobe para 57.

Leia também Tarcísio tenta fazer com Sabesp em um ano o que Zema não conseguiu em cinco com a Copasa

Líder do governo Tarcísio na Alesp, Jorge Wilson (Republicanos), também conhecido como o Xerife do Consumidor, afirma ter tranquilidade de que o projeto será aprovado. “É um projeto bom para São Paulo. Não só vamos cumprir as metas de universalização, mas (atrair) mais investimentos para o Estado e com a garantia de uma tarifa menor”, disse ele.

Wilson considera que a oposição está errada e que apenas o projeto de lei basta. Ele também avalia que não há ausência de debate. “O Congresso de Comissões nada mais é que juntar naquele mesmo momento (as comissões) e fazer a reunião, com todas as prerrogativas que têm, mas dando a oportunidade de ter maior celeridade na tramitação do projeto”, disse o líder.

Deputado Paulo Fiorilo (PT) quer judicializar privatização da Sabesp Foto: Mauricio Garcia de Souza /Alesp - 07/05/2019

Deputada da base propõe possibilidade de reestatização caso promessas sejam descumpridas

Continua após a publicidade

Os parlamentares estaduais já apresentaram 173 sugestões de emenda ao projeto de lei. Além do referendo popular, proposto pela oposição, Solange Freitas (União Brasil), que é da base de Tarcísio, quer que conste no projeto que a Sabesp poderá ser reestatizada caso a meta de universalização até 2029 não seja cumprida.

Ela diz que achou “muito bom” o plano de privatização apresentado pelo governador durante reunião com os parlamentares aliados. Segundo ela, Tarcísio disse que a tarifa iria cair e que as comunidades mais carentes seriam beneficiadas com um volume maior de investimentos em menos tempo.

“Mas quando olhei o projeto de lei, vi que faltavam alguns eixos para garantir que aquilo que ele falou realmente aconteça. O governador não vai ser governador para sempre. Ele pode até conseguir a reeleição, mas depois virão outros. E qual a garantia que a gente tem que essas garantias de hoje vão acontecer durante todo esse tempo?”, questionou ela ao explicar o motivo de ter proposto a possibilidade de reestatização.

Teonílio Barba (PT) defende a realização de um referendo em até seis meses após a aprovação do projeto na Alesp. “O governador está dizendo que o povo é a favor. Por que então não ratificar a privatização via referendo com a população?”, propõe.

Já Emídio de Souza (PT) apresentou texto substitutivo para que a Sabesp cumpra a meta de universalização em 2029, mas sem privatização. “A Sabesp tem uma alta capacidade de investimento e agora temos o PAC, onde o investimento em saneamento é enorme. Se ela for privatizada, o recurso não virá”, afirmou o deputado.