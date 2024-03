Saiba quais foram as propostas dos ministros na reunião que Lula cobrou resultados da equipe

BRASÍLIA – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cobrou nesta segunda-feira, 18, dos ministros o andamento de programas e ações das pastas. Diante da queda na aprovação da gestão petista, conforme recentes pesquisas de opinião, os chefes dos ministérios se comprometeram a fiscalizar ações de unidades públicas de saúde, aumentar a arrecadação fiscal e produzir campanhas de publicidade.

Lula pediu para que os ministros não lançassem novos programas governamentais, mas que concentrassem o foco em programas já existentes. Na última sexta-feira, o presidente disse ter “consciência” de que não está cumprindo aquilo que foi prometido na campanha de 2022.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cobrou resultados dos seus ministros na reunião ministerial realizada nesta segunda-feira, 18 Foto: Wilton Junior/Estadão

Nísia é cobrada e promete fiscalizar crise nos hospitais do Rio

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, recebeu uma bronca de Lula por conta da situação precária dos hospitais públicos no Rio. A ministra, que sofre pressão do Centrão para deixar o cargo, disse que criou um comitê na pasta que vai centralizar as ações de fiscalização nas unidades de saúde.

De acordo com relatos feitos à Coluna do Estadão, Lula disse a Nísia que ela tem a sua confiança, mas deve “trocar quem tiver de trocar” para resolver o problema na capital fluminense. Neste domingo, 17, o programa Fantástico, da TV Globo, exibiu uma reportagem sobre materiais vencidos e falta de atendimento nos hospitais federais do Rio, que foram alvo da intervenção do Ministério da Saúde na semana passada

Ao ser cobrada por Lula, Nísia chorou e fez um desabafo sobre a pressão que sofre no ministério. Ao Broadcast/Estadão, o ministro da Secom, Paulo Pimenta, disse: “Ela deu um relato da situação toda, de como é difícil, pesado...”. Questionado também por um jornalista se o choro foi sobre “como lidar com a política”, o ministro respondeu: “Mais ou menos isso”.

Haddad se comprometeu a aumentar receita

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou medidas que vão ser promovidas pela pasta para aumentar a receita em 2024. Em um slide exibido durante o encontro, o ministro apontou medidas para elevar a “valorização da responsabilidade social”, indicando a criação de novos gastos em políticas de governo.

Entre as metas da Fazenda para 2024, está o aprofundamento da discussão da medida provisória nº 1.202, que trata sobre a reoneração gradual da folha de pagamentos e prevê a limitação das compensações tributárias decorrentes de decisões judiciais.

A Fazenda também planeja lançar um pacote de crédito que irá ajudar pequenas empresas a quitar dívidas, além de microcréditos para pessoas inscritas no CadÚnico e ao setor imobiliário.

Secom vai realizar duas campanhas publicitárias

De acordo com o jornal O Globo, Paulo Pimenta prometeu a realização de duas campanhas publicitárias em breve. Uma delas será sobre o programa Farmácia Popular, enquanto a outra tratará sobre o Bolsa Família.

O objetivo das campanhas é melhorar a aprovação de Lula a partir dos programas sociais, que são provenientes dos outros governos petistas. Para o petista, o governo está perdendo a “guerra digital” travada com aliados de Bolsonaro.

Lewandowski falou sobre fuga de criminosos na Penitenciária Federal de Mossoró

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski falou sobre as buscas pelos dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró (RN) durante a reunião. A procura pelos criminosos completou um mês na semana passada.

Atualmente, cerca de 500 agentes tentam recapturar os fugitivos, ligados ao Comando Vermelho (CV), mas fracassaram até agora diante das táticas usadas pelos detentos e pela geografia da caatinga potiguar.

Dentro do governo, a percepção é de que o maior dano à imagem do governo não foi a fuga em si, mas a demora na recaptura. O evento expôs ainda problemas da unidade federal de Mossoró, que tinha câmeras desativadas e iluminação precária. Os criminosos escaparam pela estrutura da luminária, que foi quebrada, e cortaram grades externas com alicates.

Ministra da Mulher ganhou voz após comitiva com Janja na ONU

Quem também falou durante a reunião foi Cida Gonçalves que, na semana passada, estava acompanhada da primeira-dama, Janja da Silva, em um evento da Organização das Nações Unidas (ONU) que tratou sobre equidade de gênero em Nova York.

Cida Gonçalves se queixou que empresas brasileiras têm reclamado da lei de igualdade salarial entre homens e mulheres aprovada no Congresso. Após ouvir o relato, o petista afirmou que todos os ministros precisam defender a legislação junto a empresários e parlamentares, por se tratar de uma promessa de campanha.

A lei de igualdade salarial foi prometida pelo presidente em meio à negociação para ter o apoio, no segundo turno, da hoje ministra do Planejamento, Simone Tebet.