Saiba quem é o golpista preso no STF que tentou roubar toga de ministro; veja vídeo

BRASÍLIA- Entre os milhares de golpistas envolvidos na invasão à Sede do Supremo Tribunal Federal (STF) no último dia 8, um jovem 25 anos se destacou por ter sido preso em flagrante vestido com a toga de um dos onze ministros da Corte. O morador de Campinas (SP) Willian da Silva Lima foi uma das oito pessoas detidas pela Polícia Judicial ao tentar acessar as vias subterrâneas do prédio.

Nas imagens divulgadas esta semana pelo STF é possível ver Willian sendo conduzido por um agente da Polícia Judicial, ainda trajado com a vestimenta oficial utilizada pelos ministros durante as sessões de julgamento. Fontes relataram ao Estadão que, no momento da prisão, o golpista estava hostil aos comandos dos guardas e reagiu diversas vezes às ordens para que se acalmasse.

Depois de ser preso na sede do STF, William foi conduzido para o Presídio da Papuda com outras milhares de pessoas detidas naquele dia. Ao todo, 1378 pessoas foram autuadas na primeira leva de prisões e encaminhados para os presídios da Colmeia e Papuda.

A toga furtada por Willian foi a única recuperada pela STF após a invasão. A Corte abriu um edital de emergência no valor de R$ 17 mil para comprar novas vestimentas.

Os vídeos disponibilizados pelo STF nesta semana mostram que os golpistas se preocuparam em destruir as câmeras de vigilância durante a invasão. As images mostram o momento em que os extremistas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) destruíram bustos de mármore com os rostos da República e do magistrado Epitácio Pessoa.

As câmeras do circuito interno da Corte só captaram a prisão de Willian porque o local não chegou a ser acessado pela horda golpista. Como mostrou o Estadão, a Polícia Judicial decidiu bloquear os acessos externos e internos aos anexos do STF, onde ficam os gabinetes dos ministros. Foi neste momento que os agentes conseguiram prender, com facilidade, Willian e outros extremistas que se aventuraram pelo subsolo.