Saiba quem foi e quem não foi ao desfile de 7 de Setembro em Brasília

A presença de Leite se deveu ao fato de que parte do desfile foi em homenagem ao atendimento às enchentes no Rio Grande do Sul. O governador vestiu, em vez de gravata, um lenço rosa, vermelho e branco no pescoço. O lenço no pescoço é típico da cultura gaúcha.

Também estavam presentes o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), que é ex-ministro da Defesa, e o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan. Outros participantes foram os cônjuges das autoridades. Por exemplo: a mulher de Geraldo Alckmin, Lu Alckmin; a mulher de José Múcio Monteiro, Vera Brennand; e o marido de Eduardo Leite, Thalis Bolzan.